¿Cómo golear a Gollini?

El vestuario siente que la distancia en el marcador fue excesiva para lo que se vio en San Siro. La Atalanta acumuló méritos y el Valencia jugó mal, pero la diferencia estuvo en la pegada, en los errores y en las ocasiones falladas, no tanto en el nivel y en el techo individual de los futbolistas. Ahora toca encontrar un partido perfecto, en defensa y en ataque. La buena noticia está en la recuperación de Coquelin y de Rodrigo. Celades lo hizo rodar con la Champions en mente. El francés es un plus en agresividad y el delantero es determinante e imprescindible, por como conecta, por sus movimientos y su fuerza en las transiciones. El Valencia recupera a su mejor jugador en Champions y lo podrá juntar con Ferran, la mezcla fue la diferencia en Ámsterdam, donde cayó el Ajax.

Ferran descansó en Mendizorrotza para ganar en frescura. Su desequilibrio, su físico, su uno contra uno y su llegada tienen que ser oro esta noche. El Valencia necesita hacerse sentir desde el inicio e intimidar, para ello era básico tener en las mejores condiciones a sus dos mejores jugadores en ataque –Rodrigo y Ferran– y sumarlos a Parejo, Guedes, Gameiro o Soler. Delante estará el portero que menos para de la Serie A. La Atalanta tiene un ataque tremendo –todos los futbolistas pueden aportar gol– pero advierte un punto débil en defensa y en la portería. Cheryshev lo demostró en San Siro. Los gestos de Pierluigi Gollini en cada parada y tras el choque fueron claros. El italiano venía sin cerrar un partido completo desde hacía tiempo y las paradas ante Maxi –por ejemplo– fueron energía pura. El objetivo es golear a Gollini, forzar sus intervenciones, probar su control de la escena y su concentración. Exigirle al máximo.

La Atalanta concede, porque juega abierto y se expone, no es un equipo granítico, pero tiene la mejor media de disparos en contra de la Serie A (11,2 como la Roma). Le rematan poco y Gollini tiene que parar poco, pero el desequilibrio está en cómo resuelve el trabajo. El objetivo es insistir en la diferencia.



No dudar y producir dudas

El factor ambiental no ayuda, pero el emocional debe ser del Valencia. El equipo tiene que morder e intimidar, tiene que obligar a la Atalanta a dejar de ser la Atalanta, tiene que forzar el error y no permitir que los italianos ataquen. El Valencia necesita ser agresivo, pero cerrado, no puede plantear un intercambio de golpes ni permitir que los de Gasperini cojan velocidad y tengan espacio más tiempo, cuestión que pagaron en la ida. La Atalanta está entre los tres mejores equipos de la Serie A a la contra, así ha firmado 20 de sus 70 goles. No se puede jugar al boxeo con Duván, Ilicic, Papu o Muriel delante. Cuando los bergamascos dudan, pierden ritmo, pierden continuidad y se vuelven vulnerables; cuando van a campo rival significa que están vivos, pero si se meten en campo propio la señal es sinónimo de crisis. Djimsiti es notable, pero Caldara no está al 100% y Palomino jugará fuera de su posición ideal por la baja de Tolói.

La Atalanta tiene un 4-1, pero sólo sabe jugar a marcar goles. Te puede arrollar, pero se le puede hacer daño. Celades necesita su mejor versión en el antes y el durante. Gasperini ya demostró en la ida –al jugar sin nueve puro ante Mouctar y Mangala para sacarlos a campo abierto– que trabaja al máximo las soluciones según el modelo y el sistema del rival. «Los jugadores deciden en el campo, yo les doy el mayor número soluciones posibles», afirma Gasp. Hoy es un partido de entrenador y de jugadores... no habrá público. La inteligencia también se entrena, lo técnico y lo físico están por detrás de saber leer el juego, el espacio y el tiempo. La activación mental será vital.