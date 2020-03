El 'milagro' empieza por Francis Coquelin

Casi tan importante como marcar goles será para el Valencia CF mantener la portería a cero. No encajar es la primera premisa para creer en la remontada. Albert Celades y la plantilla son conscientes de que cualquier gol de la Atalanta acabará con el sueño Champions del equipo por la vía rápida. Dejar a cero a los italianos, con uno de los mejores ataques del fútbol europeo, será una obligación para el Valencia si quiere mantener vivas las esperanzas durante el partido. De no ser así los noventa minutos se pueden hacer muy largos. El milagro de la remontada empieza por la defensa. El vestuario lo sabe y el cuerpo técnico también. Por eso Celades no se la jugará esta vez con Eliaquim Mangala en el centro de la zaga como en San Siro. El elegido para acompañar a Mouctar Diakhaby finalmente es Francis Coquelin.

Siempre fue su primera opción. Celades ya tanteó a Coquelin y lo esperó hasta el final para jugar el partido de ida en Milán. En aquella ocasión fue imposible. Una recaída del francés en el cuádriceps en su vuelta al grupo evitó cualquier posibilidad. Ni siquiera fue convocado. El escenario ha cambiado. Coquelin está recuperado de sus molestias musculares y está dispuesto a sacrificarse en favor del equipo. Así se lo ha comunicado al entrenador en las conversaciones que han mantenido durante los últimos días. Francis conoce la demarcación de central, no es la primera vez que retrasa su posición unos metros, pero es consciente de la situación límite por la que atraviesa el equipo y ha dado un paso adelante de forma voluntaria. Celades ha aprovechado los dos últimos entrenamientos a puerta cerrada para preparar tácticamente al francés ante el gran reto de frenar a la Atalanta. El domingo ensayó en el centro de la zaga al lado de Hugo Guillamón. El lunes no se separó en toda la sesión de Mouctar Diakhaby. Una señal inequívoca de que son la pareja de centrales elegidos. Mangala ni siquiera está en la lista de convocados. Eliaquim entrenó con normalidad después de perderse el entrenamiento del domingo por culpa de una grastroenteritis, pero se quedó fuera por decisión técnica. Celades prefirió incluir en la citación a Hugo Guillamón. El canterano parte como tercer central desde el banquillo.

Coquelin jugará de inicio y Rodrigo también. Celades dio minutos a los dos futbolistas en Mendizorrotza con un objetivo: ganar ritmo de competición y estar preparados para la Champions. Los dos apuntan a la titularidad. El hispano-brasileño ensayó junto a Kevin Gameiro en ataque y está llamado a ser el conector del equipo como segundo delantero. Otra de las parejas que parece intocable es la formada por Daniel Parejo y Geoffrey Kondogbia. Los dos probaron en el doble pivote aunque durante una fase de la sesión fue Carlos Soler quien formó dupla con el capitán. Celades, ya sea de inicio o como segunda opción a la desesperada, tiene en la cabeza un doble pivote puramente ofensivo guardado en la recámara. Tres goles son muchos.





Gasperini medita hacer sangre con Duván



Duván Zapata podría ser una de las novedades de la Atalanta en ataque. Gian Piero Gasperini medita dar entrada al delantero colombiano de 1,89 de altura para aprovechar su estado de forma y su ventaja con Francis Coquelin. Duván es el segundo maximo goleador de la Atalanta con 11 goles en la Serie A pese a la lesión de casi tres meses y viene de marcar un 'hat-trick' al Lecce. Gasperini podría emparejarlo con Coquelin para aprovechar la diferencia de kikos y centímetros y permitir el juego directo con balones colgados al área. Gasperini ya hizo daño al Valencia en el partido de ida con un movimiento de pizarra decisivo. Aquella noche -con Diakhaby y Mangala en la línea de cuatro- el italiano decidió apostar por Pasalic, Ilicic y Papu para dejar a los dos centrales del Valencia sin referencias, sacarlos a campo abierto y montar ataques rápidos: 4-1.