Día clave para la posible suspensión de LaLiga

El pasado martes se decidió que sería a puerta cerrada y hoy mismo lo que se puede decidir es que no se juega. El derbi entre el Valencia CF y el Levante UD de este sábado está en peligro por la crisis del coronavirus, que comienza a tener tales dimensiones que ha sido declarada como una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Nadie está a salvo de ella y lógicamente tampoco el deporte rey.

El club de Mestalla lleva tiempo 'sufriendo' los efectos del coronavirus desde que jugó el pasado diez de febrero ante la Atalanta en Milán, zona considerada de alto riesgo en Italia. No en vano el pasado martes tuvo que jugar su partido de Champions ante la Atalanta a puerta cerrada, pero ahora el problema está afectando a toda la sociedad y al deporte en general y al fútbol en particular. Es por ello que se ha creado una Comisión de Seguimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), constituida para abordar de forma permanente la situación generada por la extensión del coronavirus, y que tiene previsto reunirse este jueves a partir de las doce del medio día con presencia de LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para analizar su repercusión en las diferentes competiciones. La reunión será en la sede de la Federación y ha invitado a la Liga para «evaluar de forma conjunta y coordinada, tal y como prevé la legislación vigente, los cambios que fuere necesario realizar en las competiciones profesionales». En otras palabras, hoy se decide si se aplazan las dos siguientes jornadas de Liga, que ya se había decidido serían a puerta cerrada. En lo que al Valencia CF respecta son el derbi ante el Levante UD de este sábado y el partido del sábado 21 de este mes en el Santiago Bernabéu a las cuatro de la tarde ante el Real Madrid. En lo que respecta al Levante UD, el derbi de Mestalla y el partido ante el Sevilla en el Ciutat del domingo día 22 a las 18:30.

Voces en contra y a favor

Desde que la Liga decidió que las dos siguientes jornadas, la 28 y la 29, se disputen a puerta cerrada, varios clubes como el Zaragoza, el Oviedo o el Leganés. y sobre todo, el sindicato de futbolistas profesionales -la AFE-, han propuesto reiteradamente que lo conveniente es que se aplace la Liga. A falta de que se produzca la reunión, lo cierto es que hay muchas posibilidades de que se aplacen las dos jornadas, si bien la Liga no es partidaria de ello porque considera que puede haber un grave perjuicio económico. En cambio, la Federación de Fútbol sí es partidaria de suspender o aplazar las dos jornadas, de hecho ayer mismo decidió que aplazar las dos próximas jornadas de Segunda B, Tercera División, Juvenil División de Honor y Liga Nacional Juvenil, es decir, las cuatro categorías nacionales que no son profesionales. En caso de que se aplacen las dos siguientes jornadas del campeoanto hay posibilidades de recuperarlas aprentado mucho el calendario, pero el problema está en si son más de dos jornadas, y lo cierto es que en estos momentos, tal y como está la epidemia del coronavirus, nadie puede asegurar o garantizar que en dos semanas todo haya vuelto a la normalidad. Por ello la Liga es reticente a suspender los partidos y aboga por jugarlos a puerta cerrada, ya que con esto los clubes no verían afectados sus intereses económicos por las retransmisiones televisivas. Si se suspende la Liga por más de dos jornadas, habría que buscar alternativas como cambiar el formato y hacer un tramo final de campeonato con play-off, anular las jornadas suspendidas o prolongar el campeonato y que sea la Europa lo que se termine suspendiendo.

Las medidas de los clubes

Paralelamente, los dos clubes han tomado medidas contra el coronavirus. El Valencia CF lleva ya varias semanas en 'cuarentena' si bien ayer dio un paso más adelante y anunció que se suspenden «todos los entrenamientos de los equipos de la Academia VCF, a excepción del VCF Mestalla, y, sobre todo, se mantendrá un estrecho contacto con los jugadores y sus familias por su seguridad».

Por su parte, el Levante UD entrenará a puerta cerrada hasta, como mínimo, el lunes 23 de marzo. Del mismo modo suspende las entrevistas y ruedas de prensa con cualquier área y estamentos del club como mínimo hasta el 23 de marzo. Y lo mismo sucede con las comparecencias de jugadores y técnicos ni en sala de prensa ni en zona mixta los días de partido que se jueguen a puerta cerrada. Añade el club granota que «se ve obligado a suspender todos los actos externos institucionales, comerciales, promocionales etc relacionados con primer equipo, filial, femenino y fútbol sala», y también todos los entrenamientos de todos los equipos de Escuela, tanto masculina como femenina, desde hoy y hasta como mínimo el 23 de marzo. Por último, el club azulgrana, «siguiendo las directrices de los servicios médicos, ha realizado un documento interno para todos los empleados de la entidad con indicaciones preventivas para intentar paliar esta emergencia sanitaria».