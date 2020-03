Mensaje de Parejo para lo que queda de temporada

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, ha lanzado mensaje público después de la derrota del conjunto de Mestalla ante la Atalanta que supuso además la eliminación de la Liga de Campeones.

Al equipo que entrena Albert Celades le queda ahora el objetivo de la Liga, que no es otro que quedar entre los cuatro primeros, y en ello asegura Parejo que van a poner el foco los futbolistas: "Ayer dimos la cara y peleamos pero no pudo ser. Es momento de felicitar al Atalanta, justo vencedor de la eliminatoria, y luchar por nuestro objetivo de aquí a final de temporada. Queda mucho trabajo por hacer y no vamos a bajar los brazos! Amunt!".

