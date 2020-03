Anil Murthy: "Estamos más cerca de la Champions que la temporada pasada"

El presidente del Valencia CF valora en VCF MEDIA, entre otros temas, la decisión del Tribunal de la Unión Europea que da la razón al club: "Hemos conseguido algo justo"

LaLiga ha anunciado hoy la suspensión de la competición para un mínimo de dos jornadas, ¿Cuál es la valoración del club?

Por desgracia no es ninguna sorpresa. Hace un mes, desde el principio de la situación, empezamos a planificar teniendo en mente que la prevención era lo más importante para nosotros. Hemos tomado medidas preventivas tan difíciles como necesarias para proteger a nuestros jugadores, cuerpo técnico y empleados. Reflexionamos y actuamos antes que nadie, ajenos a algunas críticas, porque lo primero es la salud de todo el club, incluida la Academia.

Hemos cerrado todos los partidos y entrenamientos de la Academia, pero desde hace una semana, hemos planificado qué íbamos a hacer cuando los chicos volvieran a sus casas, qué plan de entrenamiento van a tener. Cada uno de nuestros chicos de la cantera tiene un plan de trabajo que van a seguir nuestros entrenadores asegurándose de que sigan trabajando en su casa. Hay un proyecto de trabajo, eso fue lo más importante para mí: que el club decidió planificar las cosas. Ahora el COVID-19 ha sido declarado pandemia por la OMS y obviamente se suspenden competiciones y muchos actos sociales.

Esperemos que todo acabe pronto y bien. De ser así, el equipo deberá luchar en LaLiga por sus objetivos...

Hay cosas que no podemos controlar, no sabemos cuándo las cosas van a mejorar, ni cuándo vamos a retomar las competiciones, pero ¿qué hacemos en estos momentos? Con todas las precauciones el Club y el equipo deben seguir trabajando. Incluso en las oficinas, los empleados del club van a trabajar por turnos. El equipo va a seguir con los entrenamientos, con precauciones, porque cuando empecemos otra vez LaLiga habrá que competir, somos el Valencia CF. No estamos lejos de los puestos Champions en LaLiga, incluso más cerca que la temporada pasada. Todos los equipos sufren contratiempos y malas rachas, por eso seguiremos luchando hasta el último día, hasta el último segundo. Estoy convencido de que lo vamos a lograr porque tenemos una gran plantilla y un gran cuerpo técnico.

La buena noticia del día es que el Tribunal de la Unión Europea ha dictado sentencia, anulando la multa inicial de 24 millones de euros para el Valencia CF.

Ha sido un proceso muy largo, de casi cuatro años, pero desde el primer día hasta hoy hemos defendido al club convencidos de nuestros argumentos. Aunque siempre hemos confiado en la justicia europea, en la anulación de esta multa injusta, agradecemos el apoyo de la Generalitat Valenciana, a Ximo Puig, a Manuel Illueca del IVF y a la abogacía del Estado Central. Todos juntos hemos conseguido algo justo para los clubes en general, aquí en España, y en este caso para nosotros.

Por último, ¿qué mensaje le trasladaría a la afición valencianista?

El otro día, en Mestalla, cuando jugamos contra el Atalanta BC, fue un partido muy raro, en un campo vacío. Hay mucha gente que lo dice y comparto la misma opinión, el fútbol no se juega así. Hay una gran diferencia cuando nuestra afición está dentro. Nuestra afición es fundamental, con ella estamos invictos en LaLiga en Mestalla esta temporada. Entendemos la frustración de la afición por haber disputado una eliminatoria tan importante a puerta cerrada y ahora, por la suspensión de LaLiga, no sabemos cuándo se podrá retomar todo con normalidad. El fútbol es sentimiento y emoción y debemos, yo el primero como Presidente y el resto de empleados, combinar esa pasión con la cabeza fría para anticiparnos y conseguir siempre lo mejor para que el Valencia CF siga creciendo. Pronto volveremos a la normalidad, estoy seguro, no sé dentro de cuánto tiempo, y a disfrutar del Valencia CF con nuestra afición.