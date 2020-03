El Valencia CF no suspende la actividad: mañana entrenamiento

LaLiga está suspendida para las dos próximas jornadas por el coronavirus, pero en el caso del Valencia no se suspende la actividad. Los jugadores han sido citados por el club mañana en la ciudad deportiva de Paterna para seguir entrenando a los órdenes de Albert Celades, eso sí, dentro del protocolo de medidas de prevención que tomó a acertadamente el Valencia hace semanas de forma pionera en el fútbol español.

Los jugadores seguirán ejercitándose en Paterna a pesar de la suspensión de los dos próximos partidos de LaLiga contra el Levante y el Real Madrid. El plan de trabajo sí que podría ser modificado el fin de semana por motivos únicamente de descanso. La idea es que los futbolistas puedan tener el sábado y el domingo libre tal y como sucede en los parones por compromisos internacionales. La sesión del viernes está prevista para las once de la mañana.

Durante la tarde del miércoles el club ya anunció en un comunicado oficial que se suspendían todos los entrenamientos de los equipos de la Academia a excepción del Mestalla al mismo tiempo que se mantendrá un estrecho contacto informativo con los jugadores y sus familias por su seguridad.

Los jugadores son conscientes de que no es una medida definitiva y que existe la posibilidad de que en las próximas horas o días el club tome la decisión de aislarlos en sus domicilios particulares como medida de prevención extrema. Hasta la fecha no ha hecho falta que ningún futbolista del Valencia se someta a las pruebas de coronavirus. Hay que recordar que no se pueden hacer pruebas fuera del protocolo de sanidad. Hasta el momento ningún jugador cumple criterios de infección. El club sigue con su protocolo previsto y solo realizará pruebas en el momento que se produzcan los primeros síntomas de contagio.