Simone Zaza: "Todos tenemos que estar en casa"

"Ahora le gente en Italia se ha dado cuenta de lo que pasa. Antes nadie se esperaba esto. Nunca había pasado". Habla Simone Zaza para Radio Marca. El ex futbolista del Valencia CF, ahora en el Tornio, está en cuarentena y experimenta en primera persona las consecuencias del coronavirus sobre un país, en este caso Italia. Es, sin duda, una voz autorizada para aconsejar a la población en general y a los valencianistas en particular, cómo actuar. Además, Simone está colaborando de manera activa, y anunció una recolecta de dinero para aportar fondos que se destinen a los hospitales de la región italiana en la que él nació. Zaza es de Policoro, un pueblo de 16.000 habitantes en la provincia de Matera, en la Basilicata, en el sur de Italia.

"Son cinco o seis hospitales. Voy a hacer esta cosa sólo para mi región pero no hay muchas personas influyentes en mi región. He abierto una campaña de recaudar fondos y la gente puede ayudar. Soy afortunado en la vida y puedo ofrecer más dinero. Y la gente lo que pueda. En mi región no hay muchos casos pero si los hay adelante servirá para comprar mascarilla para respirar. Lo he hecho porque por lo menos me siento que hago algo. Lo he hecho con el corazón. No quería hacer publicidad pero si lo conoce más gente pues mejor", asegura el delantero. La motivación que le llevó a dar este paso fue que faltaba material para curar el virus "y pensé en hacer esta iniciativa. Necesitan dinero para comprar. Hablé con mi padre porque vive ahí y creamos esta cuenta de recaudación. Tengo compañeros que me han ayudado y personas famosas de mi región que me han apoyado. Me ha gustado mucho. La gente está donando lo que puede. Tenemos que seguir. En solo dos días llevamos recaudados 30.000 euros".

Zaza se encuentra ahora confinado en cuarentena en Turín, mientras su familia está en el sur. Pasa los días con su perro, jugando a la play station y leyendo, por ello tiene muy clara la receta, "todos tenemos que estar en casa", al tiempo que se deshace en elogios hacia los médicos: "Hay trabajos que siguen. Los médicos que son lo más importantes. Son héroes y otros trabajos fundamentales para sobrevivir. Estamos en casa No podemos salir. Se puede salir sólo por urgencias. Me gusta Italia porque con este problema hay mucha unión entre todos. Ha costado unos días pero ahora estamos bien".

"Si la gente está en casa, todo va a pasar"

El delantero del Torino es firme y tiene muy clara la receta: "La gente no entiende los consejos. Si pones la obligación la gente se da cuenta porque es un problema grave. Toda la gente escucha las recomendaciones que hace el Gobierno. Para ayudar que pase de manera rápida escuchar lo que nos dice. Lo único es estar en casa y lo dicen ellos. Personalmente tengo miedo, pero si la gente está en casa todo va a pasar. Mi humilde opinión es que el fútbol y más cosas no son importantes. Espero que todo salga bien. No soy experto ni nadie, doy mi opinión. Italia está un poco más antes que otros países por la situación. Empezamos a cerrar tiendas. España tiene que hacer el mismo proceso. Sólo así pueden salir las cosas bien. Es un problema de todo el mundo. La única solución es esta. Es algo raro, no normal pero es la única solución".

