El Valencia CF está muy pendiente de Callejón

El Valencia CF está pendiente del futbolista del Nápoles Jose Callejón. Se trata de un jugador ya veterano y con mucha experiencia que termina contrato esta temporada por lo que su contratación es a coste cero.

Desde Italia se asegura que clubes españoles como el de Mestalla y el Sevilla están pendientes de él y según ha podido saber SUPER, es una opción que el Valencia CF tiene sobre la mesa pero de momento no ha pasado de ahí, es decir, no ha habido oferta a Callejón, si bien en el país transalpino se habla de una propuesta valencianista de tres temporadas. Es más, estas mismas informaciones apuntan a que el Sevilla ya está negociando con el futbolista andaluz, ya que al terminar contrato en junio –más allá de hasta cuándo se prolonguen los campeonatos que ahora mismo están aplazados con motivo de la crisis del coronavirus.

Pero la de fichar por el Valencia CF o por el Sevilla no es la única posibilidad que tiene sobre la mesa Callejón, ya que el Nápoles sigue intentando que renueve su contrato con la entidad del sur de Italia.

Pero la de fichar por el Valencia CF o por el Sevilla no es la única posibilidad que tiene sobre la mesa Callejón, ya que el Nápoles sigue intentando que renueve su contrato con la entidad del sur de Italia. El hecho de que termine contrato en unos meses y todavía no haya renovado por lo que se puede ir libre a final de temporada, no está provocando que el entrenador del conjunto napolitano haya decidido no contar con él, al contrario, esta temporada ha jugado ya 23 partidos y ha marcado dos goles. El italiano Genaro Gatusso, el mítico ex jugador del Milan, es actualmente el entrenador del Nápoles, club al que llego para sustituir a Carlo Ancelotti, que fue cesado el pasado mes de diciembre. Callejón, nacido en Motril, en la provincia de Granada, tiene una buena trayectoria como atesoran sus 336 partidos con el Nápoles, 105 con el Espanyol y 77 con el Real Madrid, además de que ha sido cinco veces internacional absoluto y cuatro con la selección española Sub'21.

Callejón es un centrocampista ofensivo que juega en la banda derecha pero que también puede actuar de segundo punta y ahí están sus cifras goleadoras. Con el Nápoles ha marcado ochenta goles, doce en el Espanyol y veinte en el Real Madrid. A sus 33 años ya ha variado ligeramente su perfil futbolístico, siempre ha sido un jugador de banda, de jugar pegado a la cal y profundo que encajaba muy bien en un 4-4-2, con la edad ha perdido explosión pero ha ganado en sacrificio defensivo y sobre todo en la capacidad para asociarse. Explota muy bien las diagonales y es buen asistente, como demuestran sus estadísticas.



Estadísticas que impresionan

Ha habido temporadas en las que ha llegado a dar 14 y 15 asistencias en Liga. De hecho, y teniendo en cuenta que se trata de un jugador de segunda línea, hay temporadas en las que sus estadísticas son impresionantes. Por ejemplo en su primer año en el Nápoles, que jugó 37 partidos, marcó 15 goles y dio 7 asistencias, lo que supone una participación directa en 22 tantos de Liga. En la temporada 2016/17 jugó 37 partidos, marcó 14 goles y dio12 asistencias, por lo que participó en 26 goles.

Bueno para la presión alta

Además, fruto de su mayor sacrificio defensivo se ha convertido en un futbolista perfecto para ejercer la presión alta sobre la salida de balón del rival. El Valencia CF sabe las condiciones con las que podría fichar a Callejón, es decir, sabe cuánto pide el futbolista teniendo en cuenta que termina contrato en junio y que no hay que pagar traspaso por él, pero tiene que esperar para hacer algún movimiento oficial. La posición de centrocampista por banda derecha la tiene bien cubierta con futbolistas como Soler, Ferran Torres o Wass, pero la realidad es que se puede afirmar que en estos momentos es una incógnita saber el futuro del joven Ferran. Termina contrato la temporada que viene y el club y su agente están en negociaciones para ampliarlo y, aunque las posturas están menos lejanas que hace unos meses, de momento no se sabe qué sucederá. Esto puede marcar la decisión del Valencia CF con Callejón. En cualquier caso, de momento el club no está pensando en buscar un recambio para Ferran Torres porque haya asumido que no va a seguir la temporada que viene o porque no vaya a renovar porque la negociación sigue en marcha.



También te puede interesar:

Solo un gran acuerdo puede salvar la temporada en el fútbol.

El Alavés, último rival del Valencia CF en la Liga, confirma dos positivos por coronavrius.

Carlos Soler pone su granito de arena contra el coronavirus.