Mensaje de Tamara Gorro: "Ezequiel y yo estamos bien"

Este es el mensaje tranquilizador que Tamara Gorro, esposa de Ezequiel Garay, ha lanzado en el mediodia de este domingo en las redes sociales. Durante las primeras horas de entrada en vigor del estado de alarma en el país a causa de la crisis de la propagacion del COVID-19, se han conocido los dos primeros positivos en el Valencia CF, el futbolista Garay, lesionado desde inicios de febrero, y el médico Juan Aliaga. Los dos están en buen estado de salud. Un poso más tarde, el Valencia CF ha emitido un comunicado en el que anuncia que son cinco los positivos.







"Familia virtual, ya os habéis enterado del positivo de Ezequiel 8Garay), yo imagino que por lógica también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él.Yo no tengo síntomas, él está bien, yo estoy bien, por lo tanto no me voy a volver loca pidiendo la prueba porque estoy bien. YTomé una decisión acertada hace ya un tiempo: reunir a mi familia en una casa en Madrid. Mis niños están bien, mis sobrinas... mis iaios están aislados en otra casa porque los mayores tiene alto riesgo.Ezequiel está aislado,... Estamos bien, ya os iré contando poco a poco, pero estamos bien, así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus, ¡porque juntos podemos!". Así concluye el mensaje de Tamara Gorro.