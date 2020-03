Mangala confirma que tiene coronavirus

Eliaquim Mangala ha confirmado que ha dado positivo en los análisis de coronavirus Covid-19. El central galo ha querido hacerlo público en sus RRSS como horas antes hizo su compañero Ezequiel Garay. Este es su mensaje:

"Hoy he sabido que he dado positivo por Coronavirus. Por el momento me siento bien y no tengo síntomas asociados con el virus. Sin embargo yo estoy confinado en casa y separado de mi familia. Yo he aprendido que nosotros podemos tener el virus sin tener síntomas, esto es por lo que yo recomiendo a todo el mundo seguir las medidas de confinamiento y evitar el contacto con otra gente, incluso a pesar de que te sientas bien. Si todos respetamos estas instrucciones, juntos evitaremos la propagación del virus lo máximo posible y lucharemos por evitar transmitirselo a gente que puede tener síntomas más graves. Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo, cuidad de vosotros mismos y de vuestros seres queridos y respetar el protocolo de confinamiento para evitar la propagación".