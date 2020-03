Críticas a Cheryshev por haber salido a correr

La imagen de Denis Cheryshev captada este domingo por un ciudadano (@joseborras4) generó una oleada de reacciones en las redes sociales, la inmensa mayoría de ellas censurando la actitud del futbolista del Valencia CF. En la misma se puede ver al jugador ruso practicando running en plena calle casi al mismo tiempo que se confirmaban los primeros positivos por coronavirus en la plantilla y resto de personal que trabaja con el primer equipo, aunque en principio Cheryshev no se encontraba entre esos cinco casos positivos que se han confirmado en la plantilla, cuerpo médico y técnico del Valencia CF. Y todo después de que el Real Decreto del Gobierno de España que desarrolla el estado de alarma anunciado por Pedro Sánchez no permite entre otras cosas salir de casa para practicar cualquier deporte.

De hecho, ninguno de los ocho supuestos excepcionales que permite el Real Decreto en lo que respecta a la circulación de las personas en la vía pública contempla el de practicar deporte al aire libre, tanto en solitario como por supuesto en grupo. La prohibición expresa es que no se pueden realizar este tipo de actividades tanto en espacios abiertos como en recintos cerrados, de ahí que hayan quedado clausuradas todas las instalaciones deportivas públicas y privadas. Runners, ciclistas, escaladores... Todo el que tenga ganas de hacer ejercicio físico deberá limitarse a practicar en casa, con cintas de correr, bicicleta estática, pesas, etc, una prohibición que no distingue a los deportistas profesionales del resto y que puede tener como consecuencia importantes sanciones por parte de las autoridades.

