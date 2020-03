La Roma 'pasa' de Florenzi

La crisis del coronavirus es una pandemia global, tal y como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y está afectando de manera directa a las sociedad civil y por lo tanto al fútbol. De momento el campeonato liguero español está parado pero eso no significa que los clubes estén parados también, o estén bloqueados sin hacer nada. En lo que respecta al mercado de fichajes para el próximo verano el Valencia CF está trabajando más allá de la posibilidad que tiene sobre la mesa de incorporar un defensa central para esta temporada si bien, está en el aire que se vaya a jugar lo que queda de campeonato de Liga, ya que en estos momentos está parado por motivo del coronavirus.

De momento uno de las opciones que tiene el Valencia CF sobre la mesa es la posibilidad de fichar al lateral derecho Florenzi para la temporada que viene. El futbolista italiano llegó cedido de la Roma en el mercado de invierno pero lo hizo con una cesión libre, esto significa que en estos momentos el club de Mestalla no tiene ningún poder sobre él, es decir, no tiene ninguna cláusula en su favor para ejecutar su fichaje bajo determinadas circunstancias o pagando una determinada cantidad de dinero. Nada. Si el Valencia CF se planteara fichar a Florenzi para la temporada que viene, decisión que en estos momentos no está tomada, ni mucho menos, tendrá que negociar de nuevo con el equipo romano.

De momento, en caso de que el Valencia CF decidiese fichar a Florenzi, una cosa tiene en su favo, y es que la Roma no cuenta con él. De hecho, según informa La Gazzetta dello Sport, el portugués Fonseca, actual entrenador del equipo romano no está convencido con ninguno de los laterales que tiene, ni los de banda izquierda ni los de banda derecha. Es más, para la Roma, Florenzi es el Plan C, es decir, el tercero en discordia aún teniendo en cuenta que al técnico no le convence ninguno de ellos. Fonseca tiene en plantilla a Bruno Peres, Zappacosta y Santon, que puede jugar por izquierda, además de Spinazzola, que juega en izquierda, pero es diestro. Además cuenta con el regreso de Florenzi por contrato porque la cesión al conjunto de Mestalla es pura, si bien cuando llegue al equipo italiano todavía le quedarán tres temporadas más de contrato a que termina en 2023.



Y quieren fichar otro

Tan poco convencido está Fonseca de lo que tiene y de Florenzi que quiere fichar más laterales. En este sentido, el favorito es Davide Faraoni, lateral derecho del Hellas Verona, que ha explotado con 28 años y está haciendo una campaña muy buena. Ficha a este futbolista que termina contrato en 2022 cuesta ocho millones de euros. Se trata de un jugador ya experimentado no solo por su edad, porque ha jugado en equipos como la Lazio, el Inter de Milán, Udinese, Watford, Perugia, Novara y Crotone.

De hecho según información de La Gazzetta, a parir del 30 de junio el equipo de Giallorossi corre el riesgo de tener un número muy alto de laterales derechos. Tiene al brasileño Bruno Peres, futbolista que va muy bien en la fase ofensiva pero que atrás tiene lagunas. Respecto al italiano Davide Zappacosta la intención es hablar con el Chelsea para que acceda a que siga una temporada más cedido allí ya que una grave lesión del pasado mes de septiembre ha hecho que esta sea para él una temporada perdida, salvo que la crisis del coronavirus la prolongue en el tiempo y esto le permita jugar algún partido.

En cuanto al también italiano Davide Santon, que además puede jugar como lateral izquierdo, es un jugador que además de polivalencia, tiene buena contribución en fase ofensiva y defensiva pero las continuas lesiones le impiden tener continuidad. Por último, siempre según la información de la Gazzetta dello Sport, La Roma cuenta con el regreso de Florenzi por contrato, aunque en cuanto al rendimiento, están pendientes de las prestaciones que pueda dar en el Valencia CF. De momento la expulsión ante el Getafe y al sorprendente varicela, le han impedido tener continuidad y dar buenas prestaciones. Su mejor partido fue el de su debut ante el Celta de Vigo en Mestalla.

