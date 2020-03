La Fiorentina 'llama' a Florenzi

El futuro de Alessandro Florenzi en el Valencia CF es incierto por diferentes motivos. El primero y evidente es contractual. El futbolista italiano llegó en el pasado mercado de invierno y firmó por el conjunto de Mestalla en calidad de cedido desde la Roma hasta final de temporada. Sin más. Una cesión limpia que no une a ninguna de las dos partes más allá del es de junio. Si alguna de las partes quiere mantener la ligazón, tendrá que volver a negociar de cero.

Pero en lo meramente deportivo Florenzi también es una incógnita porque entre unas cosas y otras no ha tenido tiempo de testarse, es por ello, que en Italia ya aparecen los primeros equipos que están pendientes de él. Se trata de la Fiorentina que entrena Giuseppe Iachini. De hecho, en Italia ya se asegura que el equipo de Florencia está a la espera del regreso de Florenzi al campeonato italiano y que Daniele Pradè, su director deportivo, está dispuesto a llamar a la Roma para fichar a Florenzi.

La realidad es que la Fiorentina corteja al futbolista desde los tiempos de Vincenzo Montella y en invierno fue uno de los equipos que intentó hacerse con él. De hecho, Daniele Pradè, hombre mercado del presidente Rocco Commiso, fue quien le hizo el primer contrato profesional a Florenzi, en los tiempos del cazatalentos al frente de la Roma. La Fiore sabe que de momento el Florenzi no ha dado un buen nivel en València y quiere al futbolista y se prepara para afrontar una negociación menos sencilla de lo que puede parecer con la entidad giallorossa.

Pero en el club de Mestalla están tranquilos con el italiano porque son perfectamente conscientes de que lejos de ayudarle, los elementos han jugado en su contra. Después de un esperanzador debut ante el Celta de Vigo, vio la tarjeta roja frente al Getafe, partido en el que estuvo flojo como el resto del equipo, y al poco sufrió un proceso de varicela. Después, con la crisis del coronavirus, la liga se ha parado. Eso sí, antes fue titular ante el Alavés en un partido significativo ya que Albert Celades optó por poner a Daniel Wass de lateral derecho estando él disponible, hasta el punto que el italiano jugó en banda derecha pero en el centro del campo. Es decir, en igualdad de condiciones, con los dos futbolitas aptos, el técnico apostó por Wass para el lateral.

En cualquier caso, para tomar una decisión hay tiempo y partidos por delante siempre y cuando se reanude la liga. Eso sí, desde Italia se habla de un supuesto interés del jugador en jugar allí la temproada que viene. En este sentido lo que no admite discusión es la información del interés de la Fiorentina en su fichaje porque Florenzi no entra en los planes de futuro de la Roma de Fonseca, que tiene varios futbolistas para la posición y busca más alternativas en el mercado. Por lo que pudiera suceder, Florenzi ha dado luz verde a la posibilidad de recalar en Florencia. La negociación formal no ha arrancado, porque la situación no es sencilla. La idea de Pradè es fichar al carrilero con una cesión más opción de compra, sin obligación. En este punto habría cuestiones contractuales y de ficha por resolver, ya que gana en torno a los tres millones netos. La Fiorentina le ofrece un proyecto vivo, ambicioso, donde crecer. La idea es pelear por volver a Europa y se espera una reforma en plantilla de seis-siete futbolistas. Otro punto capital es el entrenador Beppe Iachini. La idea del técnico viola es contar con dos o tres futbolistas versátiles y ahí encaja Florenzi perfecto, ya que puede ocupar todas las posicones de la banda derecha, incluso jugar por dentro. Su sistema es ideal porque jugaría como carrilero, a toda banda, con un central por detrás. Las partes se han emplazado a mayo para hablar. Mientras, el Valencia CF espera tranquilo.

