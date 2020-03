César Sánchez pone un ojo en el mercado por un lateral derecho

El Valencia CF tiene un problema en el lateral derecho y César Sánchez se ha propuesto a solucionarlo este verano. El problema es evidente, tiene en nómina en estos momentos hasta cuatro futbolistas para esa posición, pero muchas dudas sobre si se puede considerar que el puesto está cubierto. De hecho, la decisión para el próximo verano es fichar otro lateral derecho para tener dos futbolistas de garantías en esa posición, ante esto el director deportivo del conjunto de Mestalla ya está manos a la obra desde hace semanas.



Los cuatro futbolistas que el Valencia CF tiene en nómina son los italianos Cristiano Piccini y Alessandro Florenzi, el portugués Thierry Correia y el danés Daniel Wass. Por partes, Wass no es lateral derecho, llegó de la mano de Marcelino y Mateu Alemany como refuerzo para el centro del campo pero ha terminado ganándose un sitio en el equipo en esa posición. Y más cuando el pasado verano a pocos días de que se cerrara el mercado de fichajes el último día de agosto se lesionara Piccini. De hecho Piccini fue la gran apuesta del club para la posición. Tras la primera temporada de Marcelino en el Valencia CF se apostó por el italiano. Su primera temporada con la camiseta del Valencia CF, la pasada, fue de menos a más y en esta que debía ser la de su consolidación, se lesionó de gravedad en la rodilla el pasado mes de agosto. Desde el club se confía plenamente en él pero es evidente que falta testar cómo se ha recuperado de una lesión de larga duración.

Y por la lesión de Piccini el Valencia CF fichó el pasado verano a Correia. Un futbolista joven procedente el Sporting de Lisboa que firmó por cuatro temporadas. Pero su rendimiento no ha estado a la altura y más si se tiene en cuenta que de él se reclama rendimiento inmediato. De hecho, con la camiseta valencianista solo ha jugado 410 minutos en dos partidos de Liga completos, dos más de Copa del Rey contando la prórroga, y veinte minutos de Liga de Campeones. Por ello, el club de Mestalla se planteó que saliera en invierno a otro equipo con menos exigencias para que pudiera jugar minutos y seguir creciendo. Correia necesita jugar. Pero como ya había jugado partidos oficiales con el Sporting de Lisboa, las leyes federativas restringían mucho las posibilidades de encontrar equipo y ha seguido en el club. Eso sí, este verano se le buscará salida y si es traspasado mejor que cedido.

En cuanto a Daniel Wass hay pocas dudas sobre su rendimiento, se trata de un futbolista que siempre se pone al servicio del equipo y que se ha integrado plenamente al club y al vestuario. Su actitud y polivalencia sobre el terreno de juego hacen de él un jugador a tener siempre en plantilla. Al respecto, de llamativa se ha de calificar la decisión que tomó Albert Celades en el partido de Vitoria ante el Alavés. Teniendo a Wass y a Florenzi en la convocatoria optó por poner al danés de lateral derecho y fue el italiano quien actuó como centrocampista por banda, delante del danés.

Caso Florenzi

El caso más llamativo es de Florenzi. Llegó el pasado mes de enero cedido por parte de la Roma pero fue una cesión limpia, es decir, el Valencia CF no tiene ningún poder sobre él, y si lo quiere fichar tiene que negociar de nuevo tanto con el futbolista como con el club romano. De momento el club de Mestalla no ha tomado ninguna decisión sobre él ya que entre la expulsión que sufrió ante el Getafe, la varicela que sufrió después y el parón del campeonato por la crisis del coronavirus apenas ha jugado y no hay elementos de juicio deportivos para tomar una decisión. El caso Florenzi está abierto y esto obliga al director deportivo César Sánchez a empezar a trabajar para tener muchos elementos de juicio cuando llegue la hora de tomar una decisión definitiva. En este sentido, la decisión de fichar a Florenzi depende también del propio jugador, pero el Valencia CF ha de sopesar el rendimiento del italiano y su precio, con el de otros futbolistas que están en el mercado y que tienen potencial para ser jugadores del conjunto de Mestalla. César tiene la palabra.

