Dani Parejo ha hablado para los micrófonos de la radio oficial del club VCF Radio sobre la acción que ha liderado junto con el resto de sus compañeros para recaudar fondos que irán destinados a la Casa de Caridad de Valencia.

"Tengo una gran amistad con Sergio (Canales) desde cuando fuimos compañeros en el Valencia CF, a nivel personal nos hemos ido de vacaciones juntos con las familias, tengo una gran amistad con él y me llamó y me contó la idea que tenía y no lo dudé ni un momento. En esta situación tan difícil y de tanta necesidad, nosotros los futbolistas somos unos privilegiados y tenemos que ayudar a los que lo están pasando peor dentro de lo grave que es la situación"

"Cuando hablé con Sergio desde el primer momento, sin consultar con ningún compañero le dije que sí, que lo haríamos porque en estas situaciones a todos nos toca el corazón. Cuando lo puse en el grupo de WhatsApp del equipo todos dijeron que harían lo que hiciese falta"

"He ido recaudando todo el dinero de los compañeros y hemos elegido Casa Caridad de Valencia. Me alegro de que no solo nosotros, también de que el club y la Fundación se hayan sumado a este reto. La idea fue de Sergio Canales pero estoy bastante orgulloso del equipo y del club"

"Hace unos años estuvo en Casa Caridad a llevar alimentos y ropa y pude vivir desde dentro para ver como la gente que va allí a recoger comida, a recoger ropa y es muy duro. Si en situaciones normales para ellos es duro, pues en esos momentos lo es más"

"Desde que me lo dijo Sergio sabía que todo el mundo iba aceptar y a tirar para adelante. Lo hemos hecho nosotros, ahora son momentos de dificultad y por ello quiero invitar a la gente con más poder adquisitivo y que se lo puede permitir a que ayuden en lo que puedan, con cualquier cosa, no solo con dinero, con ropa o lo que sea, ahora mismo cualquier ayuda es necesaria. Todo suma en estos momentos. Todo el mundo puede poner su granito de arena porque todo suma"

"Ahora le toca a la Real Sociedad, he hablado con Illarramendi y él lo comentó sus compañeros y todos están de acuerdo, a ver si poco a poco y granito a granito ayudamos, ha sido el mundo del fútbol y a ver si otros deportes se suman a esta causa, sinceramente, a nivel personal, me siento orgulloso y feliz de poder ayudar, es un orgullo. Estás en casa y te da un estado de plenitud interno que es muy bonito, sentir lo que siento en estos momentos es muy bonito"

"El aislamiento llevamos poco tiempo pero la verdad es que la casa se te hace pequeña, y nosotros que estamos acostumbrados a viajar y a entrenar, y ahora todo se hace un poco más lúdico, sobre todo con los niños. No podemos salir a correr, tenemos bicicletas o cinta de correr, hacemos ejercicios funcionales. Tenemos que tratar de seguir en forma porque la competición no perdona y no sabemos cuándo va a empezar, o si va a empezar. Está todo un poco en el aire. Tenemos que hacer los ejercicios para tratar de seguir en forma, porque la competición no te perdona, hay que tomárselo en serio para llegar en un peso como el que estabas y eso requiere entrenamiento y mucho sacrificio"

"Estoy aprendiendo a cocinar y a poner la lavadora, que no sabía ni lo de oscuro y claro, pero dentro de la dificultad todo va bien, intentando llevarlo lo mejor posible y hacérselo más fácil a los niños"

"O tomamos las medidas que dice el estado y las tomamos en serio o al final esto no se va acabar nunca. Hay que ser realistas, y salir solo al supermercado o la farmacia, a mí también me gustaría salir a dar un paseo con mis hijos, mi hijo todas las mañana se levanta y me dice que quiere salir y se te cae el alma al suelo, pero nos lo tomamos en serio y seguimos las normas esto no terminará. Ahora todos tenemos que ser un equipo, y todos es todos"



Los afectados:

"Tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos y todos están bien . Los que han dado positivo no tienen. Lo positivo dentro de lo malo es eso, a ver si dentro de diez o quince días ya están bien. Están tranquilos, saben que les ha tocado a ellos como si le podía haber tocado a cualquiera. Charlamos de vez en cuando en una aplicación".