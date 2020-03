El mensaje de Bossio

El embajador del Valencia CF Miguel Ángel Bossio lanza un mensaje importante para no colapsar los centros sanitarios españoles en esta crisis del coronovarus: "No debemos acudir a un centro sanitario si no es urgente".







Mensaje de nuestro embajador Miguel Ángel Bossio: "No debemos acudir a un centro sanitario si no es urgente".



Antes de ir, llama al 900300555.



Ahora, como embajador de la entidad valencianista, lanza un mensaje a toda la sociedad para no sobrecargar al personal sanitario en esta lucha frente al COVID-19:"Quería recordaros el compromiso y la responsabilidad que tenemos todos hoy en día con nuestros sanitarios. Por un lado, hay que quedarse en casa, y por el otro, no acudir a un centro sanitario a no ser que se realmente urgente. Estoy seguro de que cuento con vuestra colaboración. AMUNT!".Le recordamos que el teléfono de atención de emergencia habilitados para el COVID-19 en la Comunitat Valenciana es: 900300555. #QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos