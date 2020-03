Peter Lim se suma a la lucha contra el coronavirus

Contra el coronavirus no solo se está luchando en cada país desde los estados pero no se puede obviar la ayuda desinteresada desde la sociedad civil. En España son múltiples los casos solidarios de personas anónimas o empresarios que ponen su granito de arena, y así está sucediendo en otros países como el Reino Unido donde, Peter Lim, propietario del Valencia CF, ha puesto al servicio de las autoridades sanitarias británicas sus hoteles de Manchester para que puedan ser utilizados en la lucha contra la pandemia. Los ex futbolistas del Manchester United, Ryan Giggs y Gary Neville, también ex entrenador del conjunto de Mestalla, están con él en esta medida puesto que son copropietarios de estos hoteles junto a Lim.

Los hoteles que han puesto a disposición del personal sanitario de forma gratiuita so los temáticos sobre fútbol, en especial sobre el Manchester United, y sonconcoos como 'Class of 92'. El Hotel Football tiene 133 habitaciones y está junto a Old Trafford, el estadio del United.

Roman Abramovich, propietario del Chelsea, ya tomó hace unos días una medida similar con un hotel próximo al estadio del conjunto de Londres, Stamford Brdige.