Garay, sin renovar, ya tiene 'novias' en el mercado

Ezequiel Garay es uno de los objetivos de la Roma para la próxima temporada. El club italiano, según publica 'Il Corrire dello Sport' ha tanteado la posibilidad de incorporar gratis al central del Valencia gratis durante este verano. El argentino tiene contrato con el Valencia hasta el próximo 30 de junio, su renovación continúa en el aire y los primeros clubes comienzan a interesarse por el futbolista. La idea, según se informa desde Italia, es que Garay pueda convertirse en el sustituto de Chris Smalling, jugador de 30 años cedido por el Manchester United que regresará a Inglatera a final de temporada. La Roma ya se interesó por Garay cuando era jugador del Zenit de San Petersburgo en el verano de 2015 y en 2012 como jugador del Benfica.

El Valencia y Ezequiel Garay todavía no han llegado a un acuerdo. Las dos partes estaban próximas al acuerdo a finales de enero, pero la lesión del ligamento cruzado de la rodilla del argentino el pasado 1 de febrero supuso un nuevo escenario para la negociación. Albert Celades se posicionó a favor de la renovación del jugador antes y después de la lesión. El futbolista está en pleno proceso de recuperación de la rodilla y no jugará en lo que resta de temporada. Además, es uno de los futbolistas de la plantilla que ha dado positivo por coronavirus y se encuenta en cuarentena en su domicilio particular.