Gayà habla desde su aislamiento en el sótano

José Luis Gayà, uno de los diez futbolistas del Valencia CF que dieron positivo en los tests específicos de detección del Covid-19, ha contado en una partido 'on line' de un videojuego cómo está llevando el aislamiento en casa. En unas palabras publicadas por la 'cadena Cope', el lateral izquierdo internacional lanza un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud y desvela que está viviendo en el sótano de casa, con sus padres en el piso superior sin contactos directos, tal y como mandan las autoridades sanitarias.

A la pregunta de qué tal se encuentra, Gayà responde: "Bien, yo estoy normal. No noto nada raro", decía el jugador mientras jugaba al videojuego conectado a internet. "Lo puedo pasar sin notar nada. Vinieron mis padres, porque ellos no viven de normal conmigo. Y vinieron antes de que lo supiera (el positivo). Ahora estoy abajo, aislado. Tengo un espacio para estar. Ellos están arriba. No tenemos contacto", concluía el lateral.

La imagen superior corresponde al momento del pasado domingo en el que el jugador hizo público, en torno a las diez de la noche, que había dado positivo de Covid-19. La fotografía es el sótano en el que Gayà está pasando la cuarentena.