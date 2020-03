Las 7 pautas del psicólogo del Valencia a los jugadores

«En esta situación en la que estamos es casi tan importante entrenar la cabeza que las piernas». Son las palabras de un jugador del Valencia desde el confinamiento en su casa. El cuerpo técnico está convencido de que los futbolistas van a cumplir a rajatabla en plan de trabajo diseñado por el preparador físico Javier Miñano. El estado de forma de los jugadores está controlado. Saben que van a seguir al pie de la letra todos los ejercicios físicos. La preocupación va más lejos. El agotamiento mental empieza a hacer mella después de cumplir una semana de confinamiento en sus domicilios particulares. Los estados anímicos de los futbolistas, como los de todos, comienzan a flaquear.

Vivir tantos días bajo el mismo techo puede acarrear conflictos de salud mental. Es por esa razón por la que el psicólogo del Valencia ha enviado a los jugadores unas pautas de comportamiento para controlar la estabilidad emocional de todos. José Carrascosa ha explicado por escritro a los futbolistas cómo deben afrontar el día a día en la cuarentena y cómo sobrellevar mejor el aislamiento. El documento ha tenido una acogida muy buena entre los jugadores hasta el punto que algunos lo han redistribuido entre sus familiares para que también les sirva de ayuda. El texto del psicólogo cobra más importancia ahora que el gobierno español ha prorrogado el estado de alarma. El confinamiento va ser largo y hay que estar preparados. Por eso el Valencia también entrena la cabeza. 'Chapeau' de nuevo para el club.

SUPER ha tenido acceso al contenido del documento interno que el psicólogo ha enviado a los jugadores para prestarles una ayuda interna que, en su mayoría de los puntos, es útil para cualquier ciudadano. Punto número uno: «Vivir al día». Se le ha recomendado a los jugadores que no se dejen llevar y establezcan unas rutinas de actividades sin pensar en el mañana. Es importante la organización. Otro de los puntos a seguir es «no formular hipótesis de futuro». Carrascosa hace hincapié en que no tiene sentido hacerse preguntas para las que todavía no existen respuestas. Es un desgaste inútil de energía. En este sentido es importante saber convivir con la incertidumbre. «Expresar emociones» es otra de las recomendaciones. Es bueno hablar y no encerrarse en sí mismo. Otro aspecto en el que se hace énfasis es en la necesidad de combatir el aburrimiento y mantenerse siempre activos.

En el texto también se pone el foco en «mantener el sentido del humor». José explica que hay que saber separar el sentido de la responsabilidad con el del humor y saber digerir todo tipo de memes y vídeos de broma que circulan por el WhatsApp y las redes. No todos tienen hijos, pero hay un apartado dedicado íntegramente a los padres. «Dar ejemplo ante los hijos». Hay que responder a las dudas de los pequeños frente a esta situación nueva, pero siempre desde la normalidad y la calma porque las emociones se contagian de padres a hijos. Si los padres responden con serenidad al confinamiento ayudará a que los hijos lo hagan también en la medida de lo posible.

El último capítulo está relacionado con la unidad del vestuario y la necesidad de alimentar ese espíritu de «familia» que tanto ha costado y han sabido conservar durante la última temporada a pesar de los contratiempos. «Hay que manterse unidos y ser equipo». Interactuar a pesar de la distancia es la mejor terapia para mantener la idea de grupo.

Una línea abierta con el psicólogo

Las piernas son importantes, pero la cabeza lo es todavía más. No es ninguna broma. Hay un estudio en EEUU desarrollado a raiz de los confinamientos por el SARS en Toronto que confirma que tras la cuarentena un 28,9% presentaban síntomas de estrés postraumático y un 31,2% de depresión. El psicólogo del Valencia, además de distribuir estas pautas de actuación para el confinamiento, ha abierto una línea directa para asesorar y responder a las preguntas de los jugadores.