Kike Mateu recibe el alta médica

Buenas noticias en estos tristes días en que llegan malas cifras por la crisis del coronavirus en España. El periodista deportivo Kike Mateu ha anunciado a través de las redes sociales que, tras dar su segundo test negativo por coronavirus, recibe el alta médica. Mateu fue el primer positivo por coronavirus en València después de volver de cubrir el partido de octavos de final de la Champions League entre el Atalanta y el Valencia CF, ahora muy señalado como punto de partida en esta crisis. Desde Superdeporte queremos darle nuestra enhorabuena.





Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos.