Ferran Torres está tasado en más de 50 millones de euros

Ferran cotiza al alza. El extremo tiene un valor de mercado por encima de los 55 millones de euros. El último informe del CIES Football Observatory lanza al valencianista entre los Sub-20 con la tasación más alta. Ferran está en la sexta posición, sólo por detrás de Jadon Sancho (198 millones, Borussia Dortmund), Erling Braut Haaland (101 millones, Borussia Dortmund), Rodrygo (88 millones, Real Madrid), Vinícius Júnior (73, Real Madrid) y Callum Hudson-Odoi (72, Chelsea). En el marco de las cinco grandes ligas europeas, Ferran queda como el tercer futbolista con el valor más alto de LaLiga, sólo le supera la dupla brasileña del Real Madrid, por delante de talentos como Eduardo Camavinga, Mason Greenwod, Phil Foden o Ansu Fati y es –de largo– el español con mejor estimación. Eso es lo que el Valencia CF tiene entre manos. Ferran acaba contrato en 2021 y tiene una cláusula de 100 millones de euros. Uno de los grandes retos en los que está inmerso el club es su renovación, con una dimensión económica y deportiva de primer orden mundial.

¿Qué importancia tiene el análisis del CIES Football Observatory? Los informes siempre son aproximados, pero no están lejos de la realidad. En el algoritmo del CIES entran factores como la edad, la duración del contrato, el estatus internacional, la proyección, el rendimiento presente, la inflación en el mercado, el nivel económico y deportivo del club de procedencia... Esto sería por cuánto suele vender y la fuerza del Valencia: si está en Champions, en Europa League y el poder del campeonato en el que juega. La cuestión refuerza la posición de Ferran, cuya situación contractual merma su precio; tampoco tiene el extra que suma el peso de los trapasos generados. Al salir de la cantera del Valencia, todavía no ha movido las cantidades, por ejemplo, de Erling Haaland, Vinícius, Rodrygo u otros Sub-20 de la lista, pagados a más de 40 millones de euros. De haber entrado en la galaxia de la selección española, el valenciano hubiera dado otro salto, a todos los niveles, que hubiera aumentado esa estimación de mercado a unos cuantos millones más. Sin fútbol por la crisis sanitaria del Covid-19 no se ha producido esa primera llamada de la Absoluta. Con toda probabilidad, la condicón le hubiera acercado un poco más a los 70 millones, el máximo dentro del arco donde lo posiciona el algoritmo del CIES Football Observatory, cotización que comparte con los futbolistas top dentro de la plantilla del Valencia: Maxi Gómez, José Gayà, Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Todos, dentro de esa cúpula 50-70 millones de euros.

Otros 20 'kilos' desde Corea del Sur

El Valencia comparte posición exclusiva con valor añadido junto al Manchester United: son los dos únicos clubes con dos futbolistas –en la lista total de los 50 primeros– formados en su cantera; productos puros que todavía resisten en el equipo de formación original. Los Diablos Rojos tienen al delantero Greenwood y Brandon Williams, lateral. La Academia, la ciudad deportiva de Paterna, también presume en la clasificación de Kang In Lee, con un 'precio' cercano a los 22 millones de euros. El surcoreano ha vivido una temporada compleja, pero se matiene como Balón de Oro vigente del Mundial Sub-20.

El giro que se ha pronunciado al máximo en clave mercado durante las últimas temporadas se refleja en este informe del CIES, que analiza a los futbolistas naciados a partir del 1 de enero del año 2000. El Real Madrid y sus tres brasileños, todos llegados al cumplir la mayoría de edad, son una evidencia. Lo mismo que el Dortmund, ahora con Sancho y Haaland, a los que traspasará por una millonada –más de 200 millones de euros– tras haberles procurado un marco de confianza único en la élite, siendo adolescentes, y haberles sacado rendimiento deportivo. La clave es producir e invertir, cantidades importantes, antes de que el jugador de 40 millones valga 100. Ferran encaja es ese perfil tan reclamado, con 20 años tiene el fútbol y el tiempo a su favor.