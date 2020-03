Gary Neville, el activista inglés contra la crisis

Hace unos meses, en una de sus múltiples apariciones en televisión, Gary Neville se definió a sí mismo como un «capitalista con compasión» capaz de preocuparse por el bienestar de los demás. Ahora, con la crisis del coronavirus impregnando todo el planeta de dolor, el ex entrenador del Valencia CF en la temporada 2015/16 está demostrando que, más allá de sus dotes con la palabra, es también un hombre de acción. Aparte de ceder las 176 camas de los hoteles de los que es copropietario en Manchester al Sistema Nacional de Salud (NHS), Neville se ha convertido en uno de los principales activistas en la lucha contra el coronavirus entre los famosos del Reino Unido.

Mientras la jornada 29 de la liga inglesa estaba en juego los días 7, 8 y 9 de marzo, cuando el gobierno inglés ni los mandamases de la Premier eran conscientes todavía de la magnitud de un problema llamado COVID-19, Neville anticipó con claridad la necesidad de frenar en seco. «No apoyo los encuentros a puerta cerrada», dijo después de que países como España decretasen partidos sin público, entre ellos, el Valencia-Atalanta del día 10. «Es necesario cerrar los estadios. Sólo debe jugarse cuando sea seguro, preservando también así los ingresos de los clubes, necesarios para seguir adelante. La temporada debe aplazarse», señaló.

Pocos después, el 17 de marzo, Gary endureció su discurso contra el Premier inglés, Boris Johnson, y su pasividad frente a la expansión que se plasmaba ya en otros lugares, principalmente, en Italia. «A nuestros hijos les han dicho que vayan a las escuelas mañana y he visto el desfile de San Patricio mientras conducía. No hay liderazgos en este país», escribía sobre el primer ministro, al que instó a «¡actuar ya!» «De todas maneras, en días cerrará las escuelas. ¡Es un charlatán!», agregó el campeón de Europa con el United en 1999.

Neville no tardó en actuar conforme a sus posibilidades, algo para lo que ha apelado a clubes y jugadores de elite. Socio de Peter Lim y Ryan Giggs en la propiedad de dos hoteles en Manchester, el ex lateral derecho anunció en un vídeo que los tres habían decidido poner a disposición de los médicos del NHS las 176 camas de ambos edificios hosteleros para el descanso e los sanitarios e, incluso, si es necesario para la atención de enfermos del nuevo coronavirus. Al mismo tiempo, el ex jugador va a mantener el sueldo de los empleados en los hoteles «en estos tiempos difíciles». «El personal de servicio al cliente es el alma de nuestro negocio», dijo.

«Los clubes y los futbolistas deben prestar primero su atención primero a la salud por encima del impacto económico sobre sus negocios. Vi como los jugadores del Borussia Monchengladbach donarán parte de su salario para que los empleados del club no dejen de percibir el suyo... Es una gran oportunidad para los futbolistas de ayudar a ganar a un virus que ha llevado a tiempos terribles, y garantizar a las personas que en el mundo del fútbol son seres humanos que se mueven no sólo por dinero», comentó en 'Sky Sports'. La última propuesta del filántropo Neville es para la Premier: un 'Festival de Fútbol' que concentre las nueve jornadas que restan en apenas dos semanas, todo con tal de no acelerar una inconsciente vuelta a la normalidad. Un mensaje, incluso, para la UEFA. Primero, la salud.