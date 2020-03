Carboni habla desde el dolor de Italia y España

Amadeo Carboni se encuentra confinado en casa y sufriendo por partida doble la pandemia del COVID-19 que azota a los dos países de su corazón: Italia y España. El de Arezzo quiso enviar un mensaje de ánimo a todos los valencianistas en declaraciones al club: "Cuando salgamos adelante la vida será mejor para todos".

Carboni, como Peter Lim desde Singapur, también colabora activamente en la lucha contra el COVID-19. "Tenemos farmacias en Italia y tenemos unos clientes chinos que van sobrados de mascarillas y de material€ Estamos intentamos ayudar con eso. Con solo hablar con las personas que están solas ya estamos dando un paso muy importante. Las personas mayores todavía se sienten más solos en casa en esta situación".

Sus dos países del alma -Italia y España- están siendo maltratados por el coronavirus y Carboni sufre por ello: "Los informativos hablan por sí solos, hay una situación muy complicada. En Italia quizá un poco más, porque van 15 días por delante. No hay material, no hay hospitales para recibir a la gente que de verdad está mal€ No solo por el coronavirus, las otras enfermedades siguen adelante. La gente necesita medicamentos, atención€ Y no hay".

Los días no están siendo fáciles. "En casa estamos bien, pero sufriendo, como todos. Hay mucha gente que está sufriendo más. Esta situación, dentro de lo malo, tiene un factor positivo y es que acerca mucho más a la gente. El factor humano es muy importante en este momento. Con solo hablar con las personas que están solas ya estamos dando un paso muy importante. Las personas mayores todavía se sienten más solos en casa en esta situación", asegura Amadeo.

"No hay alternativa a todo esto, hay que estar juntos e intentar aguantar. Si conseguimos salir adelante, y espero que lo hagamos cuanto antes, lo haremos más fuertes. La vida será mejor para todos. No tiene sentido mirar hacia atrás, ni buscar culpables, sino pensar en el futuro. La vida de momento ha cambiado para todos hasta que no haya un medicamento o una vacuna para que se vaya el virus. Hasta entonces estaremos a metro y medio de otra persona", finalizaba un apenado Carboni.