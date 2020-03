La cruda confesión de Kempes sobre el coronavirus

Nadie está a salvo de la pandemia del coronavirus pero la enfermedad afecta con mayor virulencia a las personas mayores de 65 años y a las que tienen patologías cardíacas, y en esos parámetros se encuentra el que posiblemente sea el valencianista más internacional y reconocido en el mundo del fútbol.

Mario Alberto Kempes, ex jugador del Valencia CF y de la selección argentina ha mostrado su preocupación por la pandemia que azota al planeta.

El 'Matador' sabe que si se contagia puede ser peligroso: "Tengo seis bypass. Si me contagia un bichito de estos, pues allá nos vamos". Por este motivo, pide "precaución para el cuidado personal de cada uno", cosa que evitará más contagios. En Argentina, donde hay pocos casos por el momento, no todos se lo están tomando en serio. El exjugador espera que "recapaciten los que no tienen dos dedos de frente", puesto que hay gente que "lo está pasando fatal" y otros no lo entienden.

Kempes vive en Miami, Estados Unidos, pero hace unas semanas estuvo en Buenos Aires para recibir la camiseta con la que jugó la final del 1978 ante Holanda. Por esta situación, vio de cerca a la gente que sale a la calle. Algo que le "asombra", pero "no vale la pena gastar saliva con quien no quiere escuchar".

Los norteamericanos han tomado más medidas que sus compatriotas: "Hay zonas en Estados Unidos que están muy afectadas y otras que no tanto. Han cerrado restaurantes y lugares que generan multitud". Eso sí, reconoce que "en ciudades como Nueva York o Boston es muy difícil que la gente se quede en casa, ya que existen muchos turistas y las cosas se salen de control".