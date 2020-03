Neville cuenta cómo desquició a Cristiano

El 3 de enero de 2016 el Valencia CF impidió la victoria del Real Madrid en Mestalla, en definitiva, en un partido que acabó por costarle el puesto al por entonces entrenador del equipo blanco, Rafa Benítez. Cuatro años después de aquel empate a dos goles, Gary Neville, que era el técnico de los blanquinegros, ha confesado cómo se las ideó para neutralizar a los madridistas y, en especial, las carreras en transiciones rápidas de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.

El gol en los últimos minutos de Paco Alcácer selló el empate a dos goles y significó uno de los pocos recuerdos gratos que Gary Neville dejó como entrenador del Valencia CF. Neville y Cristiano habían compartido vestuario en el vestuario de Old Trafford, razón por la que antes del encuentro el portugués se le acercó al inglés para quejarse del estado alto de la hierba de Mestalla.

"Cristiano vino antes del partido y me dijo: el césped es una desgracia. Cortad la hierba. Yo le dije que ni hablar", ha dicho ahora Gary Neville. "Aquel 2-2 contra el Real Madrid fue una noche increíble. Benítez era el entrenador de ellos y fue su último partido antes de ser destituido. Lo que recuerdo mejor del partido fue nuestra táctica de dejar la hierba alta y no regarla. El balón casi no rodaba y así paramos a Cristiano y Bale. Era como un patatal", ha admitido el también ex jugador del Manchester United.