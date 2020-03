¿Qué quiere hacer el Valencia CF con esta Liga?

Esta mañana el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha concedido una entrevista a 'Batzine' en la que revela los planes marcados por el club en estos momentos difíciles por la propagación del coronavirus en España y el mundo. Ante los diversos escenarios previstos para la Liga, la entidad de Mestalla desearía luchar hasta la última jornada por una plaza entre las cuatro primeras que otorgan el derecho de disputar la próxima Champions League.

"La salud pública es lo que va en primer lugar, pero si llega un momento en que se puede volver a jugar, nosotros queremos acabar la temporada", responde Murthy a la pregunta sobre las diferencias propuestas que se han estudiado por vídeo conferencias entre los clubes de la Liga. A la competición le quedan 11 jornadas para su fin y las opciones sobre la mesa son: dar por terminado ya este curso 2019/20 tras 27 jornadas disputadas, declararla nula o acelerar los últimos partidos antes del 30 de junio.

"No sé seguro qué pasaría si se anula la temporada. ¿Volveríamos a jugar la Champions League como en esta temporada? Tenemos que sopesar pros y contras. Yo prefiero luchar hasta el último partido y clasificarnos para la Liga de Campeones nuevamente", añade el presidente del consejo de Administración del Valencia CF y principal portavoz del máximo accionista, Peter Lim.

El avance del COVID-19 ha generado miles de muertes alrededor del mundo, obligando a los gobiernos a adoptar medidas de urgencia en protección de la salud pública. De hecho, el Valencia CF está sufriendo de modo directo los efectos del virus con diez jugadores contagiados, además de otras personas del personal de apoyo al primer equipo. El partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Milán, con 40.000 ciudadanos de Bérgamo desplazados a San Siro y otros 2.500 procedentes de València, se convirtió en un "acelerador del coronavirus", según las palabras de Walter Ricciardi, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Italia.

Los afectados en el Valencia CF evolucionan de modo favorable y sin síntomas. La plantilla y la Fundación del club, por su parte, participan en una donación conjunta a la Casa Caridad de València para que los más desfavorecidos puedan también protegerse en la mejor condición posible contra la pandemia. Asimismo, el propietario ha financiado la compra de 50.000 mascarillas y 300 termómetros para sanitarios y sociosanitarios de la sanidad valenciana. La postura del Valencia, en consecuencia, se enmarca en un contexto en el que las garantías sanitarias para la práctica del deporte vuelvan por completo a la realidad social.

La prioridad es la salud y, por ello, la idea que traslada Murthy de finalizar las 11 jornadas que restan contempla partidos a puerta cerrada o el hecho de disputar un par de partidos semanales. La Liga se congeló por culpa del virus con el Valencia en séptima posición, a cuatro puntos del cuarto, la Real Sociedad (46). Getafe y Atlético son quinto y sexto con 46 y 45 puntos, respectivamente.

La opción de activar más de un partido a la semana circula entre los organizadores de las competiciones y hace sólo unos días Gary Neville lanzó una idea aún más ambiciosa en este sentido. Una especie de 'Festival de fútbol' como regalo a los aficionados que ahora lo están pasando mal. "No importan fechas o calendarios. Si los jugadores deben jugar cada día para acabar en dos semanas, lo harán. Sería espectacular y devolvería un poco de alegría a las gentes", dijo el ex entrenador inglés del Valencia en el curso 15/16.

"Incluso, si la Liga vuelve, cabe la posibilidad de que sean partidos sin público. El club está preparado para no vender entradas en esos últimos partidos. Es mejor que no jugar los partidos", agrega el presidente en esta publicación 'fancine' de Singapur sobre el Valencia. Para reducir costes, Murthy admite que se han parado o cancelado otros proyectos en el club. "Hemos empezado a planificar en función de los peores escenarios y cómo afectarían a nuestra liquidez", apunta.

Para el club, la Champions es un impulso necesario en su economía, disminuida por la pérdida en taquillas y, sobre todo, con la no retransmisión de partidos por la televisión por culpa de la crisis del coronavirus. En este sentido, Murthy confesó que existen "conversaciones" con los operadores dueños de los derechos televisivos con el objetivo de aminorar las pérdidas.

No obstante, el dirigente reafirma la voluntad de Peter Lim de no ejecutar ningún ERTE con los más de 400 trabajadores que tiene a su cuenta el club. "Hemos decidido que en este momento de incertidumbre y dificultad para tantas familias, si podemos seguir pagando sus salarios debemos hacerlo porque no queremos aumentar su angustia", dice.



Clases de cocina saludable por vídeoconferencias

Como publicó la semana pasada SUPER, el plan del Valencia CF es no regresar a la actividad en la Ciudad Deportiva al menos mientras la duración del estado de alarma. Pese a ello, se "trabaja en protocolos de seguridad para que el primer equipo pueda hacer efectiva su vuelta a corto plazo". Los jugadores se mantienen en régimen de entrenamientos con equipos de gimnasio y están vigilados de cerca por los técnicos. Además, se les entrega comidas preparadas para deportistas y se les enseña mediante videoconferencias a cocinar ese tipo de cocina saludable. Incluso, se trabaja en lo psicológico, en especial, con los que viven solos.

El presidente indica que una manera de volver a los entrenamientos sería en "grupos más pequeños". "La clave sería cuándo, depende de cómo evolucione la situación en las próximas semanas. El consenso general es que necesitaremos un mínimo de dos semanas de 'pretemporada' para volver a estar en la forma correcta o sufriremos muchas lesiones", sentencia Anil Murthy.