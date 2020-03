Socios del Valencia CF se movilizan contra el coronavirus: #QueMiAbonoSeaUtil

Todo empezó con Javi Valero, un socio del Valencia CF que quiso aportar su granito de arena en la lucha contra la pandemia del coronavirus. A Javi se le ocurrió una idea, ante la posibilidad de que la Liga no se reanude, en estos momentos está parada por la crisis del coronavirus, escribió un tuit en su cuenta personal de Twitter en la que exponía que, si esto ocurre, y el club de Mestalla planea devolverle el dinero que le corresponde por los partidos que ya ha pagado con su abono pero que no se van a disputar, que mejor no se los devuelvan, él prefiere que el Valencia CF los done para la lucha contra el coronavirus.



Esto dijo Javi Valero: "Hola, Valencia CF, soy abonado. En el caso de que pensarais devolver el dinero de lo que resta de temporada, podéis quedaros con mi dinero y donarlo a la lucha contra el COVID2019 para material sanitario lo que sea más necesario".



El comentario de Javi, cuya idea vio antes en redes sociales en un socio del Albacete, fue recogido por otro socio del Valencia CF, José Miguel Lavarías, que rápidamente le respondió: "Con tu permiso, voy a copiar el texto y tuitearlo. Es una enorme idea". A partir de ahí, muchos son los aficionados del club valencianista que han aplaudido esta iniciativa y aseguran estar dispuestos a llevar la a cabo en caso de que el Valencia CF se plantee la posibilidad de devolverles el dinero que les corresponde si la Liga no se reanuda.





Hola @valenciacf ,soy abonado. En el caso que pensarais devolver el dinero de lo que resta de temporada podéis quedaros con mi dinero y donarlo en la lucha contra el #COVID2019 para material sanitario o lo que sea más necesario. @Carlos_bosch@Jordi_gosalvez#QueMiAbonoSeaUtil — javi valero ???? (@javivalero82) March 25, 2020

Hola @valenciacf ,soy abonado. En el caso que pensarais devolver el dinero de lo que resta de temporada podéis quedaros con mi dinero y donarlo en la lucha contra el #COVID2019 para material sanitario o lo que sea más necesario. #QueMiAbonoSeaUtil — JoMiLavarías (@Jomilavarias) March 25, 2020

A partir de ahí la idea de Javi secundada porha corrido como la espuma por las redes sociales y muchos son los socios del club blanquinegro que se suman a esta propuesta solidaria con este lema: #QueMiabonoSeaUtil.También te puede interesar: