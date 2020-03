Ferran, ¿traspaso en verano? Minuto y resultado del tira y afloja

La crisis del coronavirus ha provocado la suspensión de la competición liguera pero no ha detenido de cuajo la actividad en los clubes. De hecho, en la medida de lo posible, siguen trabajando en aspectos de mercado y planificación deportiva. Al menos el Valencia CF, que con César Sánchez, al frente, trata de aprovechar el tiempo.

En estos momentos no se pueden cerrar operaciones por la incertidumbre del futuro inmediato con la competición, pero si avanzar negociaciones y sobre todo, avanzar en las renovaciones. El club de Mestalla tiene sobre la mesa la de Gayà, que termina contrato en 2023, y espera afrontar en el medio plazo las de Coquelin, Wass y Gabriel Paulista. En estas cuatro renovaciones ni hay prisa ni tampoco negociación propiamente dicha, de hecho la de Gayà está paralizada por el tema del coronavirus porque no hay prisa en cerrarla aunque arrancó hace unas semanas, pero sobre la mesa hay una renovación que no puede estar parada, la de Ferran Torres.

El club ya le ha hecho varias propuestas de contrato al futbolista de Foios, la última lo dejaba entre los mejor pagados de la actual plantilla, concretamente entre los cinco futbolistas que más dinero ganan en el conjunto de Mestalla, equiparado por lo tanto al nivel de nombres como el capitán Dani Parejo, Rodrigo Moreno o el portugués Gonçalo Guedes que más allá del rendimiento que ha dado esta temporada, es un jugador que costó cuarenta millones de euros y viene de, París Saint Germain, lo que en términos de salarios para un club como el Valencia CF supone, necesariamente, estar entre los que más cobran.

César Sánchez trasladó esta propuesta al agente de Ferran a finales del mes de febrero y de momento todavia no ha respondido. Esta 'no respuesta' no significa necesariamente que la negociación está rota ni tampoco que Ferran no quiera renovar su contrato con el Valencia CF. Que el agente del jugador no responda genera cierta inquietud en el club, es lógico, aunque con la cabeza fría se interpreta como una postura negociadora muy agresiva, como una manera de lanzar un mensaje claro: la renovación no va a ser fácil.

El director deportivo César Sánchez y el presidente Anil Murthy son plenamente conscientes de esto y como tal lo toman, es decir, se trata de una partida de ajedrez y ellos son la parte débil porque Ferran debería estar renovado desde hace mucho tiempo. En este sentido el jugador, en este caso quien negocia en su nombre es su representante, Héctor Peris, se sabe con el poder en la negociación dado que Ferran termina contrato en junio del año que viene y tiene por delante un futuro prometedor. Esta postura del futbolista, que sigue sin responder a la propuesta que le ha hecho el Valencia CF, está generando muchos comentarios a pesar de que ni él ni su agente se han pronunciado en público.



La Premier y LaLiga

Al respecto, el club es plenamente consciente de que clubes de la Liga española y de la Premier League están muy interesados en fichar a Ferran, pero a pregunta de este periódico, desmienten de manera categórica que el agente del canterano les haya informado de que su intención es la de no renovar el contrato y presentar este verano una oferta para marcharse a otro club.

Conviene señalar que si Ferran quiere marcharse tiene dos opciones, una esperar a que termine su contrato en 2021 y otra ser traspasado este verano. La coyuntura de que queda libre y que en enero del año que viene, es decir, en unos meses, puede firmar por cualquier equipo y marcharse gratis mediatiza su posible venta este verano, es decir, puede forzar al Valencia CF a que acepte la oferta que del club al que él quiere marcharse porque es eso, o se va libre. Sea como sea, la realidad es que ni Ferran ni su agente han transmitido nada en ese sentido. De momento el jugador sigue viendo su futuro en clave valencianista mientras el Valencia CF está a la espera de que responda a su última oferta de ampliación de contrato.

