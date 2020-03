El Valencia CF levanta el aislamiento a los futbolistas que dieron positivo

Los jugadores del Valencia CF que dieron positivo en los tests realizados los días 13 y 14 de marzo van a poder estar más cerca de sus familiares desde este fin de semana, después de 15 días de estricto y solitario aislamiento. Pese a no haber practicado tests de confirmación, los responsables del departamento médico del club entienden que, como consecuencia de no haber desarrollado síntomas durante dos semanas, los afectados están recuperados.

El domingo 15 de marzo Ezequiel Garay desvelaba en redes sociales que había dado positivo en las pruebas específicas PCR que pudo realizar el Valencia CF. Más tarde, se conoció que Mangala y Gayà, así como el doctor Juan Aliaga y el delegado, Paco Camarasa, también tenían el virus. El lunes el club emitió un comunicado en el que informaba de que el "35 %" de los miembros sometidos a la prueba, entre la primera plantilla, cuerpo técnico y demás staff de apoyo, habían resultado positivo en los análisis positivos.

Afortunadamente, ninguno de los diez futbolistas con el virus han padecido síntomas durante medio mes. Por ello, desde el cuerpo médico se les ha trasladado que los que dieron positivo el día 14 pueden dejar de tener un aislamiento severo en sus hogares desde este sábado 28 de marzo tras no presentar síntomas. Y el mismo procedimiento llevarán a cabo este domingo 29 los que dieron positivo el domingo 15.

Hasta la fecha los positivos en el club han cumplido con el aislamiento de modo estricto para no extender el contagio entre los familiares sin el virus. Desde este momento, pasan a la 'normalidad' que debe soportar el resto del país, confinamiento en casa y no salir a la calle más que para lo estrictamente necesario: compras de primera necesidad, asistencia básica a una persona que no puede valerse por sí misma o el paseo de mascotas.



La decisión de levantar el aislamiento sin nuevas pruebas en busca de negativos ha sorprendido a alguno de los jugadores. En principio, como el resto de la sociedad, los integrantes del equipo deberán permanecer en sus casas hasta el 11 de abril, fin de la nueva cuarentena decretada por Pedro Sánchez.