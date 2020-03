Anil Murthy explica la situación del Nou Mestalla

El proyecto de venta de la parcela de Mestalla para financiar las obras del nuevo estadio ha sufrido un giro en las últimas semanas que ha tenido como consecuencia la ruptura del acuerdo entre el Valencia CF y ADU Mediterráneo, la sociedad que a través de una cooperativa ha intentado reunir la financiación necesaria para llevar adelante esa operación urbanística con la construcción de más de 400 viviendas y un espacio comercial en la ubicación actual del estadio.

Hoy, el club ha anunciado el fin de la exclusividad de ADU y la necesidad de buscar alternativas en un momento especialmente complicado por la situación económica tras el frenazo de la economía a nivel global que acompaña la pandemia del coronavirus. "Nadie sabe cuándo, en España y en todo el mundo, la economía va a recuperar cierta normalidad. Nosotros no podemos esperar a eso y desde este mismo momento seguimos buscando las mejores opciones", es el mensaje que envía el presidente Anil Murthy.

El Valencia CF, no obstante, ya ha comunicado a las autoridades que trasladarse al nuevo estadio sigue siendo un proyecto clave para el Valencia CF: "hemos estado informando a las autoridades de la situación en cada momento, trabajando de modo conjunto, ellos también conocen la situación actual y nuestras intenciones. Es una operación también muy importante para los valencianos que quieren comprar su casa en el actual Mestalla. Mantenemos un contacto estrecho, ayer le comuniqué al Ayuntamiento esta decisión. Compartimos la misma preocupación e interés con la Administración para que este proyecto se acabe, todos hemos apoyado para que esta propuesta de la cooperativa saliera adelante. Queremos acabar el estadio, es un proyecto fundamental para el club y para la ciudad de Valencia".



La pérdida de la exclusividad por parte de la oferta presentada por ADU Mediterráneo significa que "desafortunadamente no pueden cumplir con las condiciones de compra que teníamos acordadas, nos han comunicado que no pueden y están buscando alternativas. Por ese motivo, es evidente que no podemos mantener la exclusividad de este proyecto, algo que ya les hemos notificado de modo formal. No queremos vender falsas expectativas. Por supuesto, ADU va a seguir trabajando para intentar encontrar las garantías financieras que el Valencia CF exige y necesita. A partir de ahora se abren otras alternativas para ejecutar el proyecto en conjunto que supone acabar la construcción del nuevo estadio".

¿Qué alterenativas puede haber a la vista? "Vamos a volver a valorar diferentes alternativas. Desde hace mucho tiempo, especialmente en los últimos 12 meses, se ha hecho ya mucho trabajo, hay una parte que nos ayuda mucho. La realidad, no obstante, es que hay que verlo con la perspectiva de que la pandemia global del COVID-19 ha creado mucha incertidumbre y presión a la situación financiera mundial tanto para los clubes de fútbol como en general. La horrible situación actual está impactando a todos y va a suponer un gran golpe económico en los planes de inversión, especialmente en las infraestructuras. Nadie sabe cuándo, en España y en todo el mundo, la economía va a recuperar cierta normalidad. Nosotros no podemos esperar a eso y desde este mismo momento seguimos buscando las mejores opciones".

