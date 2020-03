Luis Enrique, ¿quién es el avión de España?

La segunda parte de la entrevista de los aficionados a Luis Enrique dejó varios titulares y uno importante en clave Valencia CF. Al ser preguntado sobre Ferran y el vídeo lanzado por la RFEF, durante la Supercopa de España, en el que el cuerpo técnico de la Selección analizaba a un futbolista y lo catalogaba de "avión", el míster replicó asegurando que no hablaba del extremo de Foios. Sí, se refería a otro futbolista, en su posición... La contestación es una sorpresa, por la información y por los hechos.

Los técnicos de la RFEF tienen confianza total en Ferran Torres. Esa es la información que maneja SUPER, desde antes incluso del célebre vídeo en el que se quería mostrar una parte del día a día del seleccionador. Aquellas palabras del seleccionador reforzaron la postura, vigente, más allá de la respuesta en la entrevista abierta por la RFEF a la afición. Semanas después, más allá de adjetivos que iluminan titulares, la información insistía en el seguimiento concreto a Ferran y en la intención de Luis Enrique en abrirle las puertas de la Absoluta en un futuro inmediato. Después están los hechos: el extremo de Foios estaba en la preslita de 50 futbolistas –junto a Gayà, Rodrigo y Parejo– preparada para los amistosos de Alemania y Holanda, que se hubiesen disputado la semana pasada.

La pregunta para Luis Enrique, en la siguiente entrevista o rueda de prensa, esta cantada: si Ferran no es ese jugador específico de banda, que puede ser un avión, entonces, ¿de quién hablaba? No hay muchas alternativas. El seleccionador, directo como siempre, no se cortó y cambió la dirección del foco, que ahora apunta a Adama, hombre de banda, todo potencia del Wolverhampton. La cuestión es que su futuro internacional es una incógnita después de que Robert Moreno lo llamase, por la lesión de Rodrigo, el pasado mes de noviembre... luego también tuvo un percance físico y terminó acudiendo Pablo Sarabia.



El extremo, en peligro de extinción

Los futbolistas específicos de banda derecha no son tantos, con desborde y velocidad, de hecho, los técnicos siempre subrayan el objetivo de completar a Jesús Navas. Ferran cuenta. Luis Enrique lo protege y se protege... a su manera.