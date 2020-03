El Valencia CF retira la exclusividad a ADU Mediterráneo

El Valencia CF anunciará próximamente que la gestora ADU Mediterráneo deja de tener la exclusividad para la compra-venta de la parcela de Mestalla, que debía formalizarse como máximo el 31 de marzo siempre que el club obtuviera en ese momento las garantías de cobro para poder reiniciar las obras del nuevo Mestalla, alrededor de 120 millones de euros.

Finalmente no será así, ADU no está en condiciones de garantizar en esa fecha la viabilidad del proyecto en las condiciones pactadas y el Valencia CF, a pesar de que había suavizado esas condiciones en los últimos meses para hacer posible la operación, vuelve a abrirse a nuevas ofertas que puedan llegar en el futuro con el serio condicionante de la situación generada por el coronavirus, que ahora mismo deja en el aire un proyecto urbanístico de esta magnitud.

En el acuerdo inicial con ADU se contemplaba que la cooperativa llegaría a esta fecha con el aval de un 70% de las viviendas comprometidas en el Residencial Acequia de Mestalla, urbanización proyectada en el solar del viejo Mestalla, y que serviría para que el Valencia CF pudiera poner en marcha las obras del nuevo estadio. Desde hace ya algún tiempo las dos partes sabían que esto no iba a ser posible, no había tantos compradores dispuestos a comprometerse a comprar esas viviendas de una manera definitiva, de hecho pocas semanas atrás ADU anunció que pretendía cambiar este punto por garantías bancarias para intentar seguir adelante.

Tampoco va a ser posible, al menos en la fecha inicialmente prevista. A partir de ahora ADU podrá continuar buscando la manera de financiar el proyecto con una fórmula que dé garantías suficientes al Valencia CF, pero no lo hará ya en condiciones de exclusividad y además en un momento de inestabilidad que no favorece una operación de esta naturaleza. La incertidumbre generada por la crisis del coronavirus no ha sido la causa de que esta operación no se haya podido concretar, ya antes existían dudas razonables de que los promotores pudieran cumplir lo acordado y poner a disposición del club el dinero con el que poner en marcha el estadio de Cortes Valencianas, aunque el panorama que ha generado la pandemia en las últimas semanas lo ha complicado todo aún más.

El Valencia CF anunciará su decisión seguramente antes del martes 31 de marzo, día en que debía firmarse un acuerdo que le permitiría por fin acabar su nuevo estadio en las fechas establecidas.