Gonzalo Villar cuenta por qué eligió la Roma y no el Valencia

Gonzalo Villar fichaba el pasado mes de enero por la Roma, un salto desde segunda división a la Serie A italiana al que el Valencia CF asistió como actor secundario. Un 80% de los derechos del futbolista del Elche pertenecían al club de Mestalla, que valoró la opción de igualar la oferta y quedarse con él aunque lo hizo cuando Gonzalo ya tenía un acuerdo cerrado con el club de la capital italiana. Ya no había marcha atrás.

El centrocampista, en una vídeo entrevista con el periodista Miguel Quintana emitida a través de su canal de youtube, explica las razones que le llevaron a descartar su regreso al Valencia para marcharse a la Roma, que según sus palabras nada tuvo que ver con el aspecto económico: "No hay nada que esconder, voy a contar exactamente la diferencia de propuestas entre la Roma y el Valencia CF. Básicamente no había ninguna diferencia económica porque lo que exigía el contrato era que si el Valencia quería repescarme tenía que ser exactamente la misma oferta. O sea que el que quiera decir pesetero tendrá que buscar otra fórmula, porque el dinero era exactamente el mismo. Mentira total"

"Los motivos por los que decido venir a Roma y no a Valencia -asegura Gonzalo Villar- creo que son súper entendibles. Punto número 1, que para los jugadores es muy importante, me llamó el entrenador, me llamó Paulo Fonseca, estuvimos hablando un buen rato, me explicó desde cuándo me conocía, por qué se había interesado por mí... Esto no lo he contado en ningún sitio, la idea principal de la Roma era ficharme y dejarme cedido hasta junio, eso yo lo veía fenomenal al principio pero luego Fonseca vio muchos partidos míos, estuvieron hablando y me llamaron para decirme que querían ficharme para ya. Yo vi un interés bastante fuerte".

Por lo que respecta al Valencia CF, "sabéis que allí estuve encantado, estuve tres años fenomenal, aunque la salida fue un error. Pero, qué pasa, hasta que no aparece la Roma el Valencia no me dice nada, no me dice te quiero comprar ni nada. Yo ya estaba haciendo ruido, jugando buenos partidos con la sub-21, con mi club estaba jugando con mucha confianza. Y claro, hasta que no aparece la Roma y pagan cinco millones de euros por mí no terminan de decirme oye que yo sí te quiero. Es como que, ahora que te van a llevar, entonces sí te quiero. Eso el punto número dos".

Luego, el punto tres, "la Roma es muy difícil que pague por un jugador de segunda división, sea el jugador que sea, pero la Roma ni se pensó pagar cinco millones y luego el Valencia necesitó tiempo para saber si pagaba la opción que era un millón, el veinte por ciento. Claro, cuando un club está como loco, me llamaban todos los días, a mi representante lo llevaban frito, cuando un club ofrece dos, luego dobla, paga cinco millones por ti y el otro se piensa en pagar un veinte por ciento, a mí me hace hace pensar que aquí es donde más me quieren. Fue difícil, tuve dudas, es el Valencia, estoy cerca de casa... El Valencia me quiso, me dijo que me iba a recomprar, pero por esos pequeños detalles que para mí no son tan pequeños decidí irme y creo que acerté", concluye.