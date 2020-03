Camarasa, de delegado a monitor de 'spinning' del Valencia

Las crisis exigen pasos adelante y es lo que ha hecho Paco Camarasa en medio de esta pandemia mundial de coronavirus. El exfutbolista del Valencia, desde hace tres temporadas delegado del primer equipo, ha intentado sumar su granito de arena desde su cuarentena en casa y ha puesto su pasión por la bicicleta al servicio del cuerpo técnico de Albert Celades. El resultado es que Paco se ha convertido en el nuevo monitor de 'spinning' del equipo. 'Cama', como así lo conocen dentro del vestuario, dirige todos los días la sesión de bicicleta estática del equipo a partir de las 9:15 de la mañana después de un cuarto de hora previo de ejercicios de activación.

Paco es quien 'despierta' a los jugadores en una divertida sesión que dura 50 minutos y en la que arenga a los jugadores como si del mismísimo Tour de Francia o el Giro de Italia se tratara. La plantilla se conecta al entrenamiento por mediación de una aplicación denominada 'Zoom' que permite la realización de videollamadas con la peculiaridad de permitir hasta cien participantes. Así es como amanece la plantilla del Valencia desde sus respectivos confinamientos. A golpe de pedal y a grito de Camarasa.

La idea de Paco, más allá de ayudar con las pautas marcadas por el preparador físico del equipo Javier Miñano y mantener la forma, es contribuir a la idea de grupo que tanto valor se le está dando desde el primero al último del vestuario en pleno aislamiento. Risas, bromas y la sensación de que siguen juntos a pesar de la distancia. Hay que continuar siendo un equipo en medio de la crisis y la iniciativa de Camarasa va en ese sentido. Como las llamadas puntuales de Celades a sus jugadores, el contacto visual de los jugadores con el preparador físico para resolver dudas o corregir ejercicios o la línea directa que la plantilla tiene abierta con los médicos y el psicólogo José Carrascosa.

Camarasa es un amante de la bicicleta. Al excentral del Valencia siempre le ha gustado practicar el ciclismo en sus ratos libres hasta el punto de participar en las marchas de cicloturistas más exigentes. Es habitual ver a Paco coger la bici en la ciudad deportiva de Paterna después de los entrenamientos o armar pelotones en las pretemporadas. Paco comparte su pasión por la bici con otros exjugadores del Valencia como David Albelda, Vicente Rodríguez, Robert Fernández o Juan Sánchez entre otros. Incluso ha salido a hacer kilómetros con jugadores de la actual plantilla como el capitán Dani Parejo.

Su forma de tranquilizar a la gente de su entorno a pesar de ser uno de los positivos por COVID-19 fue un vídeo en el que estaba haciendo precisamente rodillo en su domicilio particular. "Para que veáis me han dicho que tengo el virus pero la marcha sigue igual. Me encuentro de puta madre, me encuentro animado, me encuentro bien. El virus este me da alas que no veas porque las patas la tengo que me vuelan", decía mientras rodaba. Ahora toca que los jugadores sigan su rueda en la bicicleta estática. Por el bien de ellos y por el del equipo.