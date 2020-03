Cañizares: "pensar ahora en competir es absurdo, pero es necesario acabar LaLiga"

El ex futbolista Santiago Cañizares dijo en una entrevista con Efe que pensar ahora en competir es "absurdo" debido a la "crisis sin precedentes" existente a nivel mundial, pero que una vez superada la situación derivada de la pandemia del Covid-19 sería necesario acabar las competiciones deportivas en curso. No tenemos muy claro a lo que nos enfrentamos y la incertidumbre es muy grande en todo los aspectos de la vida y, por lo tanto, en el fútbol también", dijo Cañizares.

"Lo que debe primar es la salud de las personas, porque la gente se está muriendo y hay que tratar de que esto se solucione. Debemos estar concienciados porque la gente que está sana está empezando a tener problemas de otra índole y ve que otras personas sufren", agregó.

El que fuera portero del Valencia CF, Real Madrid y la selección española, entre otros equipos, dijo que el mejor de los escenarios es el de superar la crisis y a partir de ahí ver dónde se está, "aunque es evidente que el fútbol, como todos los sectores, se va a resentir mucho".

En ese sentido, Cañizares, que actualmente ejerce como analista deportivo en medios de comunicación, recordó que hay una competición abierta, que hay que estudiar cómo se acaba, ver con qué presupuesto cuenta para el año que viene y qué pasa con los clubes que tienen una tesorería ajustada. "Si hay algo positivo en esto, es que una vez se supere, la voluntad de los actores va a ser buena y todo el mundo será comprensivo, pues verán la vuelta al trabajo como un placer y no como una obligación. La voluntad será la de acabar la competición y ajustar sueldos de forma sostenible, porque ahora mismo no se salva ningún mercado futbolístico", explicó.

"De todas formas, todo depende de superar la pandemia y, aunque ahora pensar en competir carece de sentido, también es evidente que deportivamente acabar las competiciones nacionales es primordial", insistió.

También consideró "lógico" el aplazamiento de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, ya que los atletas están sufriendo para entrenar.

"No cabe ninguna duda de que afrontamos una guerra y hay que centrarse en ella para que una vez superada nos centremos entonces en volver a la normalidad", agregó.

A pesar de que cree que la "luz al final del túnel aún está lejos", Cañizares advirtió de que no se puede empezar una nueva temporada sin acabar la actual. "Si hay que empezar la siguiente en octubre o noviembre, que se haga, pero ahora no se puede dar por perdido lo que han hecho los deportistas en las veintiocho jornadas jugadas y acabar cuando quedan los once partidos más importantes", precisó. "Se debe acabar cuando se pueda y, entonces, viendo donde se está, planificar la siguiente temporada", argumentó.

Sobre la aplicación de ERTES en los clubes españoles, el ex guardameta internacional dijo que no es experto en asunto laborales, pero que entendía la posición que pueda adoptar cada club dentro de la Ley porque la situación es "delicada". "Confío en que se encuentre la colaboración de los futbolistas para que la situación sea la menos dañina posible", siguió el que también fue portero del Celta y el Elche.

Respecto a la situación que se vive en España por la pandemia, Cañizares dijo que está "sufriendo mucho" en especial por la gente más afectada, los fallecidos y sus familiares. "Tengo el corazón encogido por la forma en la que muchos se marchan. Veo que esto no para y estoy consternado por las miles de familias que han perdido familiares y ni siquiera han podido despedirse", concluyó.