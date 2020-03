Tamara Gorro: "Estoy cansada, me falta el aire"

"Perdonad que hoy no esté por aquí tampoco. La noche del domingo comencé a encontrarme mal, ayer no podía tenerme en pie y hoy tampoco. Muy cansada y la sensación de falta de aire, como si tuviera ansiedad. Quizá el encierro de estos días y toda la situación provocó esa angustia. Ni idea, pero lo que voy hacer es lo siguiente: tranquilizarme, dar el descanso que el cuerpo me pide e ir viendo mi evolución. Estoy segura de que en unas horas estoy como nueva dando guerra. ¡OS AMO!".



Son palabras de Tamara Gorro, la mujer de Ezequiel Garay, futbolista del Valencia CF, que ha estado contagiado por el coronavirus. Tamara ha publicado este mensaje solo unas horas después de que Garay haya recibido el alta por haber sufrido el coronavirus, lo que supuso que abandonó el confinamiento y pudo volver junto a su familia.