Este es el valor de mercado del Valencia CF

La industria del fútbol va a tener que hacer ingeniería para amortiguar el impacto de la crisis desatada por el Covid-19. A esta hora, todavía es complicado ver luz al final del túnel. El último informe del CIES Football Observatory pone el foco en el mercado y advierte de la brechas abierta en el valor de los futbolistas. La estimación –según su algoritmo– anuncia pérdidas en todos los clubes, con un descenso del 28% en el marco de las cinco grandes ligas europeas. No es poco y va en la línea de lo que están advirtiendo todos los actores implicados; se espera una ventana de fichajes condicionada y compleja, donde habrá sacrificios, pero donde será determinante saber jugar bien cada carta. El estudio del CIES está planteado sobre el supuesto apocalíptico, aunque no imposible, de que no se juegue ningún partido y no se extienda ningún contrato más allá del 30 de junio. En ese escenario, el Valencia CF podría perder 165 millones de euros en valor de traspaso por los futbolistas que tiene –hoy– en plantilla, un -31,3 por ciento. Esa es la diferencia que hay entre los 527 millones en los que estaba tasado el equipo el 11 de marzo y los 362 millones que proyectaría dentro de tres meses.

No todo son malos pronósticos. El club tiene un poderoso patrimonio deportivo. La base de la plantilla es buena, con futbolistas jóvenes y de calidad a los que se advierte rendimiento presente, recorrido y proyección en futuro. No hay futbolistas de cien millones de euros, según los cálculos del CIES, pero hay sí hay un quinteto cuya valoración comprende un arco potente, 50-70 millones de euros. Ferran, Maxi Gómez, Carlos Soler y Gonçalo Guedes y Jose Gayà son los futbolistas más apreciados. El algoritmo no sólo comprende cuestiones contractuales y de negocio o contexto global del campeonato, al contrario, también evalúa el rendimiento, el número de partidos, estatus internacional... Por eso, con sólo una temporada más de contrato por delante, los 50-70 millones de Ferran tienen mérito. Los problemas físicos y la irregularidad ha mermado el paso de Guedes, pero ahí está su potencial. Maxi lleva la carga genética de Cavani o Luis Suárez, Soler hace de todo y garantiza un mínimo alto. Gayà está asentado como un seguro competitivo. El CIES insiste en el papel estratégico de los cinco y en su valor añadido.

Contexto a la baja

Hacerse fuerte en torno a estos cinco futbolistas puede ser decisivo en clave proyecto. Si en las condiciones actuales el quinteto cuadra en un arco 50-70 millones, en el ámbito de una buena temporada es lógico pensar que retenerlos y procurarles contexto es garantía de futuro deportivo y económico.

SUPER ha tirado de CIES para evaluar la temperatura global del equipo en términos de mercado. Ahí, lo más llamativo es la estimación que sale con Geoffrey Kondogbia, 10-15 millones de euros. Cantidad inferior a los 25 de su fichaje, lejos de la cantidad que daba el CIES hace un año, condicionada por la falta de continuidad. En el segundo escalón quedarían internacionales como Parejo y Rodrigo, los dos en 30-40 millones de euros. La edad y el negocio a futuro influyen. En plan broker, traspasar a Rodrigo por 60 millones de euros era un propósito estudiado con sentido. Ahora será complicado reclamar ese precio. El estudio anuncia tendencias y oportunidades. En el siguiente peldaño (15-20) están Gabriel, Cheryshev y Wass. Mouctar Diakhaby emerge como oportuidad, el CIES lo tasa en 20-30 millones. Hacer caja no es nada fácil.