Un ex jugador del Valencia CF cuenta como ha superado el coronavirus

El ex futbolista del Valencia CF, Rubén Darío Ciraolo, ha dado un paso al frente para contar que le ha ganado la batalla al coronavirus. El argentino ha hablado en VCF Radio la radio oficial del club de Mestalla y ha dejado palabras que bien pueden tomarse como ejemlo: "Hay que luchar, hay que pelear y hay que tomarse la vida de diferente manera. Se lo dice alguien que ha estado 19 días ingresado. Lo más importante son los familiares, amigos y relajarse para poder disfrutar de la vida".

Ciraolo cuenta que contrajo el virus el pasado 27 de febrero, "estuve una semanita más o menos bien, con fiebre, luego subió la fiebre, el 7 de marzo me ingresaron y me dieron el alta el día 25. Se hace bastante pesado, no me acuerdo del día que me llevan a la UCI porque mi oxígeno en sangre era muy poco. Fui el segundo que entraba con coronavirus en el Hospital Clínico".

Asegura que llegó el momento en que su cuerpo "dijo basta. Mi sistema inmunológico trabajó y, quizá por haber sido deportista o lo que sea, consiguió parar el líquido en mis pulmones. Yo veía las placas y el líquido empezó a subir y a subir hasta que llegó un momento en la UCI que mi cuerpo dijo basta, entonces empezó a disminuir paulatinamente.

El que fue centrocampista del Valencia CF en los años ochenta avisa a los ciudadanos de la facilidad con que se puede contraer el coronavirus, y añade que conviene tenerle respeto a la enfermedad, porque "a mí me tumbó".

Esto dice:"No se dan cuenta de lo fácil que es contagiarse, yo por un beso y un apretón de manos me contagié. Luego te tocas los cascos en la emisora y ya está. Hay gente que le da como una gripe, a mí me tumbó pese a que hago de porte y todo eso. La gente tiene que contagiarse de que debe quedarse en casa. Sigo tomándome la temperatura, tengo todavía la neumonía porque no se cura de un día para otro. Sigo con miedo, pese a hay quien dice que si soy inmune ahora€ Por favor, quédense en casa, abúrranse, respeten las distancias porque si te toca es muy difícil aguantar 19 días en un hospital sin moverte y que tengan que atenderte las 24 horas del día".

Por último, asegura que todavía tiene que permanecer aislado dos semanas en casa, y que se siente débil ya que ha pedido mucho peso: "Yo digo que he perdido 10 kilos para no preocupar a la gente, pero creo que fueron casi 14 kilos y medio lo que llegué a perder. Mi cuerpo en este mes y medio o dos meses ha cambiado. Las piernas se me han quedado muy finitas, me paro, me mareo, me vuelvo a acostar... Tengo que estar aislado en casa dos semanas, me queda una. Fíjate lo duro y lo complicado que se hace".