Mestalla 'se mantiene' desde el móvil

El Gobierno español aprobó el domingo 29 de marzo un decreto por el que todos los trabajadores de actividades no esenciales debían quedarse en casa las próximas dos semanas entre el pasado lunes 30 de marzo y el próximo jueves 9 de abril. Pedro Sánchez paralizó cualquier actividad que no se considerara básica. Los jugadores del Valencia no podían entrenar a la ciudad deportiva y los empleados del club tampoco podrían trabajar en los despachos. Pero, ¿Y el césped de Mestalla? ¿Alguien puede encargarse de su mantenimiento en medio del confinamiento de toda la población? La respuesta es «sí».

El Valencia encontró una ventana abierta dentro de la legalidad para poder mantener el césped de Mestalla. Concretamente en el punto 18 del decreto por el cual se establecen como actividades esenciales «las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público».

El club ha tramitado a través de su departamento de recursos humanos un documento de movilidad especial para los jardineros del club y ha extremado las precauciones con todo un protocolo de prevención para trabajar el menor tiempo posible fuera del confinamiento y con las mejores condiciones de seguridad. Las tareas de mantenimiento de regar y segar se están realizando cada dos días y no diariamente. En este sentido, para evitar que la hierba crezca muy rápido se le ha aplicado al campo unos reguladores de crecimiento para retrasar el proceso. Además, los turnos son individuales. Ya no hay grupos. Respecto a las medidas de higiene cada vez que se utiliza la maquinaria se lava con lejía. El club también tiene a su disposición un sistema domotizado para regar desde casa. El encargado puede activar los aspersores del estadio con un clic desde el teléfono móvil. Esta semana, con lluvia incluida, se ha desactivado el riego de forma telemática porque el césped ya tenía la suficiente agua. No hay vida en las calles de la ciudad, pero sí en Mestalla. El césped estará como una alfombra si se reanuda LaLiga.