Barcelona y Atlético se alejan de Rodrigo Moreno

El pasado 28 de enero el Valencia CF rompió las negociaciones por Rodrigo Moreno después de que el FC Barcelona no llegara ni de lejos a los 60 millones de euros que pedía por su delantero. Aunque el Barça buscó todo tipo de fórmulas para convencer al máximo accionista y llevarse así cedido al jugador que había elegido para cubrir la baja por lesión de Luis Suárez, Peter Lim se mantuvo firme en la valoración del futbolista lo mismo que había ocurrido en verano, cuando el pretendiente era el Atlético de Madrid y tampoco pudo garantizar el pago del traspaso. En ambos casos, y a pesar de lo mucho que llegaron a marear al futbolista, existía en el club la sensación de que tanto Atlético como Barcelona volverían a intentarlo, algo que ahora mismo está muy lejos de producirse y no solo por el contexto de incertidumbre que existe con respecto al mercado de fichajes por la crisis del coronavirus, sino porque los objetivos han cambiado.



Apuesta por Lautaro

A día de hoy el Barcelona está lejos de plantearse de nuevo en el próximo mercado la opción de Rodrigo Moreno, fichaje en el que puso mucho empeño el nuevo entrenador barcelonista Quique Setién, que no había hecho más que aterrizar en un momento de urgencia y necesidad. El punto de mira, más allá del eterno aunque improbable deseo de recuperar a Neymar del París Saint-Germain, ha virado hacia la Serie A italiana y el elegido para reforzar el ataque la próxima temporada es el delantero del Inter Lautaro Martínez, que tiene solo 22 años aunque una cotización superior a los 80 millones de euros. El Barça, para hacer caja y poder financiar esta apuesta por el argentino, ya busca destino en la Premier League a Martin Braithwaite, el delantero por el que pagó los 18 millones de su cláusula al Leganés tras no poder hacerse con Rodrigo y con el que no cuenta para el futuro inmediato.



Tampoco el Atlético de Madrid tiene ahora mismo en sus planes volver a pujar por el hispano-brasileño del Valencia CF, el club colchonero necesitará mover piezas en el ataque este verano pero todo apunta a que Ángel Correa se ha ganado la confianza esta temporada y mantiene ciertas opciones de hacerse con Edinson Cavani, objetivo en el que fracasó el pasado mes de enero pero que puede volver a plantearse. También se ha relacionado recientemente al Atlético con Dries Mertens, jugadaor emblemático del Nápoles que acaba su vinculación en Italia dentro de tres meses.

Lo que no ha cambiado es que Rodrigo está en el mercado y el club, o su máximo accionista, valorará cualquier oferta que llegue en el futuro, siempre que sea seria, suficiente y con todas las garantías de pago. El Valencia lo fichó del Benfica por 30 millones de euros que ya ha amortizado prácticamente en su totalidad en casi seis años, aunque en realidad serían cinco años porque el primero se hizo a través de una cesión al no haberse firmado todavía la venta de las acciones a Meriton. Tiene ya 29 años y contrato hasta el 30 de junio de 2022.