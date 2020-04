Lo que piensa Gerard sobre Celades

Gerard López es protagonista esate 5 de abril de 2020 al cumplirse nada menos que 20 años desde el partido de su explosión como futbolista, aquella noche en que le hizo tres goles a la Lazio en un partido de cuartos de final de la Champions League.

Nacido en la cantera del FC Barcelona, como Albert Celades, no llegaron a coincidir en el primer equipo azulgrana ni tampoco en el filial, pero el ahora analista táctico de fútbol tiene su opinión sobre la labor del actual entrenador del Valencia CF, y que expone de esta manera en una extensa entrevista a SUPER:

"Yo soy pro Celades, que conste. A mí me gusta, ha llegado en una época muy difícil con mucha influencia de Marcelino, que también ha hecho historia con la Copa del Rey y clasificando al equipo en Champions. Ha llegado en una época jodida. A mí me gusta él como es, a veces se saca el tema de que se le ve tímido o poco expresivo pero de puertas adentro creo que trabaja bien el equipo, creo que ha conectado con el vestuario. Ha tenido muchísimas lesiones y eso es un hándicap pero yo he visto partidos del equipo en los que ha dado la cara y ademas teniendo muchísimos problemas extradeportivos. Creo que hay que darle confianza, él está trabajando bien y yo le daría un margen importante porque es un buen tío, es trabajador tiene los principios futbolísticos bien asentados. Mira, yo creo que todo esto de que se haya parado la liga para el Valencia CF es bueno porque es una época para poder rearmarse porque estaba muy tocado por las lesiones y encima el golpe duro de la eliminatoria de la Atalanta. Yo creo que al equipo le vendrá bien este parón para rearmarse y tranquilizarse, recuperar efectivos y a ver si se mete entre los cuatro primeros y volvemos a tener Champions en Mestalla".