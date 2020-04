La decisión del Valencia CF con Uros Racic

Uros Racic está pasando el confinamiento en casa, en Serbia. Trabajando, cuidando la forma con la esperanza de terminar la temporada con Famalicao. En Portugal, el Covid-19 ha tenido un impacto menos agresivo que en España, pero el fútbol también depende de la evolución de la pandemia. Antes de la interrupción, el centrocampista estaba atravesando por momento excelente. Hoy, la cesión puede registrarse como un éxito. El club diseñó el préstamo con el objetivo de rodar a Racic en un fútbol que siempre es atractivo para los cazatalentos, donde hay tres clubes muy importantes (Porto, Benfica y Sporting) y en un equipo diseñado para competir a través de la evolución de sus futbolistas jóvenes. Racic es referencia de éxito dentro del modelo Famalicao. Una gran noticia, en clave negocio y en clave proyecto. El Valencia CF va a recuperar a un jugador revalorizado, a todos los niveles. Puede elegir: traspasar, canjear o integrar en plantilla.

Los técnicos han seguido a Racic, como han hecho con otros cedidos o con otros jugadores sobre los que el club tiene derechos, pero no hay una decisión firme tomada sobre el futuro del serbio. La parte del jugador no tiene novedades de César Sánchez. El mercado está plagado de hipótesis globales y la planificación está sujeta a varios escenarios, relacionados con el impacto del virus en la economía y también con la clasificación del equipo, porque, obviamente, no es lo mismo ser de Liga de Campeones que de Europa League. Sobre la mesa está el rendimiento de Uros Racic. El futbolista está para subir un escalón y Famalicao es consciente de que no puede retenerlo. El objetivo del serbio es tener una oportunidad en el Valencia CF, pero está tranquilo. Son varios los clubes que se han informado y se han interesado por su situación conscientes de su potencial. Por edad, por físico y por versatilidad es una pieza atractiva.

El club, obligado a apostar

El Valencia CF puede estar contento con la inversión que realizó en julio de 2018 y con el progreso del futbolista, en evolución constante, primero en el Mestalla, después con un buen segundo semestre en el Tenerife (Segunda) y ahora en Portugal. Lo compró por una cantidad superior a dos millones de euros y está en condiciones de multiplicar los números. Racic tiene dos años más firmados (termina en junio de 2022) y habrá que acertar con la apuesta: traspaso o dorsal de primer equipo. En el segundo caso, la revisión de su contrato sería casi obligatoria, sobre todo, por la duración y por las cantidades.



Rendimiento, de menos a más

Racic ha trazado una línea de rendimiento de menos a más. El jugador ha encontrado su espacio en el centro del campo y ha demostrado que es capaz de adaptarse a distintas funciones dentro de distintos esquemas: mediocentro en un doble ocho en 4-4-2, mediapunta en un 4-2-3-1 o interior –partiendo desde el sector derecho– en un 4-1-4-1. Arrancó como alternativa, pero ha terminado imponiéndose a Guga para cuadrar la estructura ideal en la medular de João Pedro Sousa, con Gustavo Assunçao de pivote y Pedro Gonçalves aportando dinamismo desde el sector paralelo, con Fábio Martins de mediapunta izquierda. Por eso, podría tener hueco en la composición de Albert Celades. Racic no es una piraña, no es organizador y tampoco es un fantasista; no es un seis, no es un ocho y tampoco es un diez, pero puede adaptarse a las tres posiciones en dos o tres sistemas e integrarse en la idea del míster. Conviene no despreciar sus 193 centímetros de altura y su radio de interacción, de campo a campo, en Famalicao ha demostrado que puede sumar diez acciones positivas en área propia y otras diez en área rival, aunque, sobre todo, es un centrocampista de fogonazos en ataque.

Nueve disparos, tres golazos

Su último encuentro fue ante Belenenses y estuvo correcto, pero una semana antes, ante Sporting, cuajó una actuación importante desde el mediocentro, con su tercer golazo de la temporada. El aumentativo es inevitable. Racic ha hecho tres goles, los tres desde fuera del área y de gran factura. Lo ha hecho, además, en sólo nueve disparos. Domina la media y larga distancia, como su compañero Toni Martínez, ex del Valencia. Los dos lideran este apartado en la liga portuguesa, junto al iraní Mehrdad Mohammadi (Aves). Su latigazo ante el Vitória de Setúbal queda –oficialmente– como el mejor de la jornada 15 del campeonato. El que hizo ante Moreirense también rodó en los highlights. Uros ya exhibió la especialidad en Tenerife.

En el rádar del Oporto

Titulares luminosos en la prensa portuguesa, compartiendo espacio con Sergej Milinkovic-Savic o Paul Pogba. O JOGO y Record destacaron su "excelente temporada" durante el mes de marzo. Sin ser un especialista en el juego aéreo, pese a su gran envergadura, Racic ha proporcionado un salto en Famalicao por capacidad de intimidación. Sobre todo, porque sus compañeros no van sobrados de centímetros. En el caso de Racic, lo que más ha llamado su atención es su equilibrio entre poder físico y base técnica. Para el portal Mais Futebol, el serbio arrancó la segunda vuelta como uno de los jugadores a seguir, al abrigo de su compañero Fábio Martins.

"Tiene buena calidad de pase y lectura de juego, juega bien en largo y es muy intenso... ha sido una de las más gratas sorpresa en el equipo revelación de Portugal", asegura João Maia de O JOGO, metido en el día a día del club famalicense. Todavía en ciclo Sub-21, lo mejor es que ha demostrado que tiene margen de mejora. No por casualidad se habla de que está en el rádar de un gigante como el FC Porto. "Creo que si Uros Racic no se queda en el Valencia, con seguridad, va a ir a un equipo más grande que Famalicao, porque lo que es seguro es que el jugador ha despertado el interés de otros clubes", refuerza Maia.