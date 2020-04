El día que Ayala 'fichó' a Lautaro Martínez para el Valencia CF

El argentino Lautaro Martínez está siendo estos días uno de los futbolistas que más noticias está acaparando. El delantero del Inter de Milán está en el punto de mira del FC Barcelona para la temporada que viene, que como ha informado SUPER, de momento ha aparcado la opción de Rodrigo Moreno, futbolista en el que estuvo interesado durante el pasado mercado invernal.

Lautaro firmó por el Inter de Milán el pasado 2018 por 25 millones de euros pero ahora no parece dispuesto a renovar su contrato con la entidad italiana, circunstancia que lo acerca al FC Barcelona. Tiene 22 años y esta temporada ha marcado once goles en 22 partidos de Liga.

Pero antes de firmar por el Inter, y cuando era jugador del Racing de Avellaneda argentino, Lautaro Martínez pudo ser jugador del Valencia CF. Sucedió en verano de 2016 cuando, siendo Rufete y Ayala director general y secretario técnico del club blanquinegro, ficharon para el conjunto de Mestalla al argentino Rodrigo De Paul, que entonces era el capitán y la estrella de Racing de Avellaneda.

Además de fichar a De Paul, el Valencia CF se guardó una opción preferencial sobre Lautaro Martínez, que entonces era una joven promesa de las categorías inferiores de Racing. De hecho, desde ese momento el joven delantero tuvo una trayectoria espectacular. Fue máximo goleador y elegido mejor jugador en el torneo COTIF de l'Alcúdia que disputó con la selección argentina sub-20, y sus buenas actuaciones con su club despertaron el interés de importantes clubes de Europa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y, finalmente Inter de Milán.

Cuando Racing informó de la oferta firme de los italianos, el Valencia CF no estaba en condiciones de igualar los 25 millones de euros que pagaba por el futbolista y tuvo que renunciar a su fichaje. Una situación calcada a la que sucedió con el delantero Luciano Vietto, que estaba en el primer equipo junto a De Paul, y por el que el conjunto de Mestalla también se guardó una opción, pero llegó el Villarreal CF y el Valencia CF no tenía liquidez para igualar la oferta. Fue el verano en que la llegada de Lim todavía no se había cerrado de manera definitiva.

