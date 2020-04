Albelda: "Jugar sin público sería una mejor opción que la de no acabar la Liga"

El exfutbolista David Albelda apunta, en una entrevista con la agencia EFE, que los futbolistas deberán hacer un esfuerzo económico ante la situación generada por la pandemia de la Covid 19 y el consiguiente parón competitivo como va a suceder en el resto de trabajadores de la sociedad española.

El ex jugador del Valencia CF, Villarreal y la selección española ve "lógica" la bajada de sueldos por parte de todos."Hay empresas de todo tipo que tienen que hacer sus ERTE o despedir a gente", señaló.

"Es normal que alguien diga que tiene un contrato firmado y que no le guste que le quiten una parte, pero nadie en este momento está exento de esta situación", dijo Albelda, internacional con España en ocasiones.

En ese sentido, el ex futbolista, que actualmente es comentarista deportivo en medios de comunicación y entrenador del Atzeneta de Tercera División, cree que disminuir un diez o un veinte por ciento del sueldo, es "una buena situación" comparada con la que pueda afectar al resto de la población.

Pese a ello, matizó que "dentro de una misma plantilla no es lo mismo que le quiten un porcentaje a uno que a otro en función de lo que cobra cada cual o la duración de sus contratos".

"Hay factores a analizar bien. Si tienes tres o cuatro años por delante es una cosa, si acabas contrato el 30 de junio y no sabes dónde vas el año que viene, los jugadores no estarán tan de acuerdo", añadió.

Respecto a la posible reanudación de las competiciones, considera que cualquier hipótesis es arriesgada en estos momentos, pero señaló que siempre sería mejor competir sin público que no hacerlo.

"Como idea general hay que tratar de acabar la Liga de la forma más justa, sensata y correcta y para eso hay que poner de acuerdo a LaLiga, la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia y lo que diga Sanidad", advirtió.

Asimismo, Albelda apuntó que cuando se vive una situación que no se ha dado en la historia, todos deben entender que si toca jugar sin público se tendrá que hacer así.

"Siempre sería una mejor opción que la de no acabar la Liga y por eso apelo a la sensatez de todos", dijo el ex jugador valenciano, que se retiró en 2013 tras haber jugado quince años en el club de Mestalla.

"Está muy bien decir que sin público no es igual o que sin aficionados no se puede jugar, pero hay que reconducir la situación. Si se tiene que jugar unos primeros partidos sin público no pasa nada, siempre es mejor eso a que no se reanude la Liga", insistió.

Además, independientemente de cuando se produzca la vuelta a la competición, ve imprescindible un trabajo físico similar al de una pretemporada.

"Sí o sí será necesaria una pequeña pretemporada. Así y todo y por mucho tiempo que den, los preparadores físicos considerarán que no es suficiente, y tendrán razón, aunque todo dependerá del tiempo que haya pasado desde el parón", puntualizó.

Respecto a una fecha límite para finalizar la temporada, consideró que "lo ideal sería acabar antes del 30 de junio, porque habrá jugadores que acaben en su club ese día y ya hayan firmado con otro club, pero de nuevo recordó que "todo es una hipótesis ante la incertidumbre del fin del confinamiento".

Aunque Albelda confía "ciegamente" en la "súperprofesionalidad" de los futbolistas, también es consciente de que la carga de trabajo de los entrenamientos diarios en equipo y de los partidos semanales son imposibles de sustituir por la que se hace en casa.

"Puedes trabajar mucho la bicicleta estática, entrenar fuerte porque tienes medios y espacio en casa pero nada de eso es comparable a lo que acostumbra un profesional", explicó.

"Tras una pretemporada habitual, en los primeros partidos de competición oficial no se está al cien por cien. Pasa un tiempo hasta conseguir el mejor nivel competitivo y las condiciones más óptimas. Ahora estarán en una condición muy buena pero lejos de lo que fútbol profesional requiere", destacó.

De su situación personal, Albelda recordó que el equipo que entrena, el Atzeneta, del Grupo VI de Tercera División se encontraba en un momento idóneo.

"Empezamos muy mal, pero mejoramos y remontamos. Ahora estamos en zona de promoción, terceros. La reanudación será una incógnita y los que estaban bien puede que no lo estén tanto y los que estaban mal podrían mejorar. Va a ser algo similar a un parón entre dos temporadas", señaló.

"Será una incógnita, pero hay que afrontarlo como tal y buscar la manera de competir y sacar rendimiento a los equipos", advirtió.