Evander, un joven brasileño en la 'lupa' del Valencia CF

La competición futbolística está parada a causa de la pandemia del coronavirus pero eso no significa que los clubes estén parados en cuanto a planificación deportiva se refiere. En lo que respecta al Valencia CF, el club está trabajando para preparar el próximo mercado si bien las fechas de mismo también están supeditadas a saber cuándo se reanudará la competición para que finalice la presente temporada.

El Valencia CF y su director deportivo César Sánchez trabajan para reforzar diferentes posiciones de la plantilla y en especial la defensa y la delantera.

En cuanto a la zaga, como viene informando SUPER en los últimos días, el futbolista favorito es el portugués Diogo Leite, joven defensa de 21 años que juega en el Oporto. El club de Mestalla ya intentó su fichaje en el pasado mercado invernal pero finalmente no salió ningún jugador de la plantilla que entrena Albert Celades y la operación no se cerró. Sin embargo, Leite sigue siendo el gran favorito para el Valencia CF de cara al futuro inmediato. Eso sí, en el plan inicial no se descarta fichar a otro defensa central de un perfil más hecho ya que el futuro de algunos centrales de la actual plantilla no está claro.

Está muy claro el del brasileño Gabriel Paulista, a quien el Valencia CF quiere incluso renovar, pero Albert Celades no cuenta con el francés Mangala, Garay termina contrato esta misma temporada y en cuanto a Diakhaby, no se debe descartar en absoluto que sea puesto en el mercado.

Para la delantera la situación es similar. La intención es no escuchar ofertas por Rodrigo menores a los sesenta millones de euros que recientemente se han pedido por su traspaso a Atlético de Madrid y FC Barcelona, con Gameiro se ha de tomar la decisión de traspasarlo o ampliarle una temporada más que tiene en su contrato ya que este finaliza en 2021, y Rubén Sobrino no entra en los planes.

En este sentido, SUPER ya informó hace semanas de que en el Valencia CF gusta mucho el delantero uruguayo Darwin Núñez, del Almería, que tiene 20 años y esta temporada ha marcado doce goles en veinte partidos en segunda división con el conjunto andaluz.

Otra de las posiciones que el club de Mestalla está barajando reforzar es la de medio centro organizador. Se busca un futbolista que pueda darle descanso a Dani Parejo y uno de los jugadores que hay en cartera es el brasileño Evander, que juega en primera división en Dinamarca.

Evander da Silva Ferreira tiene 21 años y esta temporada ha marcado siete goles en 22 partidos en el Midtjylland, que es el líder destacado de la Super Liga danesa. Juega de medio centro organizador y llegó a este equipo europeo por un traspaso de 2,5 millones de euros en 2019. Evander es un futbolista que años atrás, cuando estaba en el Vasco de Gama, despertó el interés de equipos poderosos del fútbol europeo y que esta temporada está siendo el mejor de la liga danesa y esto ha provocado que muchos clubes lo esstén vigilando. Entre ellos el Valencia CF además de algunos equipos más de la Liga española.

Conviene recordar que el pasado mes de enero el club de Mestalla estuvo muy cerca de fichar al centrocampista del Arsenal, Dani Ceballos, pero la operación no se cerró finalmente porque el Real Madrid, club al que pertenece el jugador andaluz, se negó.