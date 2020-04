El pequeño Carlos Martí supera todas las barreras desde casa

Su emotivo vídeo se hizo viral y dio la vuelta al mundo después de ser compartido por Will Smith meses atrás. Carlos Martí tiene solo seis años, nació de manera prematura y como consecuencia de ello tiene una parálisis cerebral infantil que le afecta a la movilidad, pero no le impide andar, correr y hasta jugar a fútbol utilizando un andador.

Siempre con su camiseta del Valencia CF y admirador de Kevin Gameiro, su historia conoció también al delantero francés, que lo recibió un día en la ciudad deportiva con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, jugó con él, le regaló su camiseta y le permitió conocer a toda la plantilla.

Pero la historia, el espíritu de lucha y superación del pequeño Carlos que ya conocen millones de personas a través de las redes sociales tiene un nuevo capítulo, ahora que todos estamos confinados en casa debido a la emergencia del coronavirus, un problema que la familia de Carlos conoce bien porque su madre es enfermera en un hospital de València.

Su padre, José Luis Martí, que es además delegado del Cadete Fundación VCF, cuenta en un vídeo publicado por VCF Media que "es un niño bueno y responsable, que cada día acude a sus terapias. Cada día primero va a terapias y luego va al cole y hay días que primero hace cole y luego por las tardes va a natación y a fisioterapia. Ahora, desde casa intentamos llevar una rutina diaria con deberes, con horarios escolares, ejercicios, terapias y para acabar el día intentamos hacer juegos en familia para acabar el día lo mejor posible.

El pequeño, además, enseña a través de las imágenes cómo es su día a día. Desde las sábanas del Valencia CF hasta su manera de peinarse como su ídolo. "¡Ya me he duchado y me voy a peinar como mi amigo Kevin Gameiro!", dice. El pequeño valencianista tiene el ejemplo muy cerca y ha querido mandar un mensaje a todo el valencianismo: "Os animo a que os quedéis todos en casa para que ganemos este partido al coronavirus. ¡Amunt Valencia!".