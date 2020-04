El test de la UEFA a Rodrigo y Parejo

La UEFA ha lanzado un test personal a dos de los capitanes del Valencia CF. Dani Parejo y Rodrigo Moreno se sometieron a las preguntas del departamento de comunicación del máximo organismo de fútbol europeo en un divertido juego de preguntas cruzadas que demuestra la complicidad que existe entre los dos pesos pesados del vestuario. Además de ser compañeros en el campo, son amigos dentro del vestuario como dejan claras sus respuestas.

¿Qué cosa te gustaría tener de tu compañero?

"Esta es muy fácil", dice Rodrigo. "¡Buah, buah!", exclama Parejo. "¿De su vida?", pregunta Rodrigo. "Lo que más me gustaría de Dani es su habilidad para cocinar. Voy mucho a comer a su casa y la verdad es que es increíble, a ver si algún día me enseña a hacer algún platito especialidad de la casa" explicaba el delantero hispano-brasileño entre risas. Parejo se llevó la pregunta al terreno deportivo. "Me encantaría tener el control orientado y su control a nivel espacial, creo que pocos jugadores son capaces de hacerlo con lo difícil que es".

¿Una cosa con la que tu compañero no podría vivir?

Rodrigo es el primero y lo tiene claro mirando a Dani. "La familia", asiente. "Creo que es lo más importante que tenemos, sobre todo cuando creas tu propia familia con tus hijos, yo lo he experimentado hace poco y la verdad que es una sensación y un sentimiento dificil de explicar, Dani tiene más experiencia que yo... y sin duda es la familia". Es el turno de Dani. Su respuesta es la misma. Coinciden. "He puesto igual, su hija. Yo tengo dos mayores, he sido padre antes que él sé lo que es tener un hijo y te cambia la vida, es lo más importante para un padre".

¿Y qué no te gustaría tener de tu compañero?

Rodrigo comenzó a reír mientras escribía y echó mano de la broma de David Broncano en La Resistencia de Movistar. "Yo no querría el ritmo de Parejo en el FIFA, se han pasado poniéndole solo 35 o 41, es imposible, va gateando por el campo", dice entre risas. "¡Voy para atrás", bromea Dani. "Por favor, una petición a los de FIFA, subidle un poco más el ritmo". Es la hora del capitán y hay venganza. "Es malísimo jugando al Mario Kart. No me gustaría jugar como en én en la Switch (Nintendo), es horroroso, no me gustaría jugar como él, es malísimo".