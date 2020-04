El Valencia CF tiene preparado un ERTE porque no llega a un acuerdo con los jugadores

Continúa la negociación entre el Valencia CF y sus futbolistas. El club de Mestalla ha propuesto a la plantilla del primer equipo una rebaja del sueldo para mitigar los efectos económicos que pueda causar la crisis del coronavirus pero de momento no hay un acuerdo entre las partes.

Los futbolistas están dispuestos a bajarse el sueldo pero no en los términos que les propone el club y en ese sentido van de la mano de AFE, el sindicato de futbolistas españoles.

Ante esto, el Valencia CF ya baraja seriamente la posibilidad de tener que presentar un ERTE, es decir, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, tal y como la Liga de Fútbol Profesional ha sugerido a los clubes como medida ante el impacto que la crisis del coronavirus puede tener desde el punto de vista económico, ya que el riesgo de que no se juegue los once partidos de Liga que faltan está sobre la mesa.

La intención inicial del club de Mestalla era no hacer un ERTE para no tocar los sueldos de los empleados base del club, es decir, de los empleados que no pertenecen a la parcela deportiva, pero si no hay acuerdo con la primera plantilla está opción está sobre la mesa. En este sentido, el club ya informó por carta a todos sus empleados el pasado mes de marzo, que no iba a presentar un ERTE pero el escenario es cada vez más incierto.

Al respecto, la realidad es que el Valencia CF tiene previsto presentar este jueves la documentación pertinente del ERTE en la Liga de Fútbol Profesional, porque cada vez parece más lejano el acuerdo con la plantilla. De ser así, todos los empleados del club, no solo los de la parcela deportiva, se verán afectados.