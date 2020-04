Una carta para Vicens Cuxart

SUPER reproduce esta emotiva carta de un ex empleado del Valencia CF, Juanvi Muñoz, al fallecido José Vicente Cuxart, ex jugador del equipo valencianista entre 1984 y 1986. Años más tarde, Cuxart siguió trabajando en la escuela de Paterna, donde era sumamente querido por todos. Cuxart, fallecido a los 57 años, tuvo una gran amistad con Juanvi, secretario de la Acadèmia hasta agosto del año pasado. A continuación, el texto:



"Vicens, lo tenía que haber imaginado. Tenía que haber imaginado que te irías en un momento como este para pasar desapercibido, para irte sin muchos homenajes y haciendo poco ruido. Siempre has sido más cercano y te preocupabas más por los actores secundarios, nosotros que vivíamos junto a muchas estrellas. Eres de los que tenía en su corcho del despacho a los chavales de la Academia que no llegaban a la élite, los que llegaban considerabas que ya no necesitaban más de tu ayuda, ya tenían tu admiración y tu alegría de haberlo conseguido en secreto. Tú preferías mostrar tus respetos y homenajes a aquellos que los focos no llegaban a encumbrar. En tu corcho estaba en grande Manolo Cuenca, ese tipo de personas eran los que se ganaban tu respeto.

Tuve la suerte de acumular años en el Valencia CF escuchando tus consejos laborales y de la vida en general, siempre me consideraste tu "pequeño saltamontes" y aunque tú y yo éramos las antípodas en cuanto a carácter e ideologías siempre noté y aprecié tu afecto y cariño.

Siempre supe que dentro de ti había mucho afecto y cariño y un gran corazón que necesitaba ese gran cuerpazo para llevarlo, pero también sabía que no eras amigo de mostrarlo y que preferías ocultar tus sentimientos y bondad detrás de esa coraza pero a mi no me engañabas, eran muchos años juntos en una Academia del VCF donde éramos muy pocos y estábamos codo con codo para todo y eso me permitió ver cómo realmente eres.

Curiosidades del destino dejamos de trabajar para el club el mismo día, 19 de agosto de 2019, obviamente por distintas razones y obviamente la mía era una circunstancia más de la vida que requería de ocupación pero no de preocupación.

No pudo ser, Vicens, nos hubiera gustado jubilarnos en nuestro club pero como tú me decías a menudo con esa sorna de Cornellá tuya: "Los caminos del señor son inescrutables" e intentabas quitarle importancia a aquellas cosas que, bajo tu punto de vista, eran más banales, si algo me enseñaste fue a contemplar la vida con perspectiva, vaya si lo hiciste.

Hoy me vienen a la mente muchas conversaciones contigo sobre la vida (la verdad es que de trabajo hablábamos lo justo). Cuántas veces me decías que las balas cada vez pasaban más cerca cuando alguien de nuestro entorno se iba para siempre, como diciendo que disfrutáramos de lo que teníamos y que no nos quejáramos tanto y hoy esa mierda de bala se ha acercado demasiado y ha hecho blanco demasiado pronto para ti y aunque me enseñaste que no hay más, y que hay que asimilarlo tal y como es, me está costando mucho aceptarlo y comprenderlo.

Gracias, Vicens, por todo tu cariño y consejos, hoy el VCF pierde a otro sus murciélagos anónimos y eso que tu sí tuviste la suerte de defender esa camiseta.

Me despediré con esa frase/contraseña que me repetías muchas veces y eso que tú no eras muy amigo de lo divino, eras más de lo humano.

Tu me decías... "El señor es mi pastor"

y yo respondía... "Nada me falta".

D.E.P. José Vicente Cuxart Vaquer".